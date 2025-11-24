¿Dónde ver GRATIS el nuevo documental de El Chapo donde Emma Coronel revela detalles íntimos de su relación?

Emma Coronel se ha convertido nuevamente en tendencia después de que se anunciara el estreno de su nuevo documental ‘Casada con El Chapo: Emma Coronel habla‘, producción que busca mostrar la versión más personal de la última pareja del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera.

La modelo, influencer, periodista y empresaria abre una ventana a la vida emocional de Emma Coronel, incluyendo su relación con ‘El Chapo’ y los momentos que marcaron a su familia. Estas revelaciones han generado un fuerte interés mediático.

Emma Coronel ı Foto: larazondemexico

La producción explora la experiencia de la mujer desde que tuvo su primer encuentro con el capo de la droga, cuando ella apenas tenía 17 años de edad y cómo su vida cambió por completo desde ese día. “Nunca lo llamé ‘El Chapo’. Lo llamaba ‘mi amor’”, es una de las frases más contundentes que se muestra en el tráiler oficial.

¿Dónde ver el nuevo documental de El Chapo de Emma Coronel?

El documental Casada con El Chapo: Emma Coronel habla se estrena el viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas en Estados Unidos. La transmisión será exclusiva de Oxygen True Crime y más tarde, estará disponible en Peacock.

Además, se podrá ver en las siguientes plataformas:

Hulu

YouTube TV

Prime Video (dependiendo del plan contratado)

App oficial de Oxygen en iOS y Android

Hasta ahora, se desconoce cuándo podrá verse en territorio mexicano, por lo que habrá que esperar un poco más. El documental fue creado por Maxine Productions, parte de Sony Pictures Television, en colaboración con Hangtime International Pictures.

De este modo, Emma Coronel ha vuelto a dar de qué hablar, ahora a través de este documental donde comparte su versión de su historia con El Chapo. El proyecto promete generar debate y atraer la atención de quienes buscan entender la historia desde su perspectiva.