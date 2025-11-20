Gerardo Ortiz logra acuerdo y evita cárcel

El cantante de corridos Gerardo Ortiz logró un acuerdo con la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y enfrentará en libertad su proceso por vínculos con el narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses determinaron que el cantante permanecerá tres años en libertad supervisada, tras la recomendación conjunta emitida por su defensa y la de la fiscalía del país vecino.

La defensa de Gerardo Ortiz argumentó que su cliente fue obligado por su representante Ángel del Villar a realizar conciertos con la empresa mexicana Gallística Diamante, propiedad de Jesús Pérez Alvear, quien fue asesinado el año pasado en Polanco y acusado de lavar dinero para el CJNG.

El pasado 15 de agosto, Ángel del Villar, productor y CEO de la disquera Del Entertainment, fue sentenciado en los Estados Unidos a 4 años de prisión por realizar negocios con Jesús Pérez Alvear, quien tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En febrero de 2024, Gerardo Ortiz se había declarado culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley Kingpin, la cual prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con narcotraficantes designados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Tras declararse culpable, el cantante negoció su acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos, que incluía una reducción de su condena por haber colaborado en el caso criminal.

Gerardo Ortiz Medina es un cantante estadounidense que nació el 5 de octubre de 1989 en Pasadena, California. Aunque nació en EU, se mudó a México desde los ocho años y comenzó su carrera.