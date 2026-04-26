Nuevo refuerzo para la seguridad federal con egresados del SPF

Un total de 211 cadetes del Servicio de Protección Federal se integraron a las filas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con lo que la corporación refuerza su despliegue en tareas de resguardo institucional. La nueva generación quedó conformada por 105 mujeres y 106 hombres.

Durante la ceremonia de graduación de las generaciones VII-2025 y I-2026, el comisionado del Servicio de Protección Federal, Francisco Moreno Montaño, colocó el énfasis en el papel que asumirán los egresados dentro del esquema de seguridad nacional. Explicó que este organismo actúa como una policía complementaria cuya presencia “aporta estabilidad, proximidad y gobernabilidad”, lo que facilita el despliegue de otras capacidades del Estado.

El funcionario también reconoció el proceso de formación que concluyeron los nuevos elementos y lo definió como una etapa clave para su desempeño operativo, al señalar que se trata de una preparación orientada a servir “con honor y compromiso”, en un contexto donde la disciplina y la vocación resultan determinantes.

Francisco Moreno Montaño, comisionado del Servicio de Protección Federal ı Foto: X @SSPCMexico

Durante su mensaje vinculó estos avances con la estrategia de seguridad del gobierno federal y atribuyó los resultados a la coordinación entre dependencias, así como al uso de inteligencia e investigación para enfrentar estructuras delictivas. Afirmó que este enfoque se alinea con la política encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y con la conducción del titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

Moreno Montaño cerró su intervención con un llamado directo a los graduados para que cada acción fortalezca la confianza ciudadana y refleje el compromiso institucional.

Desde la voz de la nueva generación, la guardia Gerónimo sintetizó el sentido del servicio que asumirán al señalar que pertenecer al SPF implica actuar “con honor, rectitud y profundo sentido del deber”, así como proteger a las instituciones, cumplir la ley y responder a la confianza de la población.

La #SSPC suma a sus filas 211 guardias del Servicio de Protección Federal @spf_sspc. https://t.co/rmawCEHThe pic.twitter.com/kjUH4A5oeX — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) April 26, 2026

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LMCT