García Harfuch se reúne con Martí Batres; fortalecen intercambio de servicios entre SSPC e ISSSTE

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunió con el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, encuentro después del cual acordaron fortalecer el intercambio de servicios entre ambas instituciones.

Así lo expresó Batres Guadarrama en una publicación que hizo en redes sociales, en donde compartió una fotografía estrechando la mano con García Harfuch, frente a un retrato de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según lo expresado por Batres, el encuentro tuvo como objetivo abordar detalles sobre la apertura de módulos integrales en del ISSSTE para atender al personal de la SSPC, así como el acuerdo para que personal de esta dependencia vigile los inmuebles del instituto.

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“Nos dio mucho gusto recibir al titular de la @SSPCMexico @OHarfuch en las instalaciones del @ISSSTE_mx. Hablamos de la apertura de módulos de servicios integrales para atender al personal de dicha dependencia y de la vigilancia de los inmuebles del Instituto”, escribió Batres Guadarrama en X.

Nos dio mucho gusto recibir al titular de la @SSPCMexico @OHarfuch en las instalaciones del @ISSSTE_mx .

Hablamos de la apertura de módulos de servicios integrales para atender al personal de dicha dependencia y de la vigilancia de los inmuebles del Instituto. pic.twitter.com/qU2822wqcw — Martí Batres (@martibatres) April 24, 2026

Aunque ninguno de los dos titulares de estas dependencias ha brindado más información al respecto, se prevé que el proyecto de las ventanillas únicas de atención sea una prestación a trabajadores de la SSPC para que puedan realizar sus trámites más cercanos a sus domicilios sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales del ISSSTE.

Mientras que, de parte de la SSPC, se busca que se vigilen los inmuebles del ISSSTE para fortalecer la integración con el Gobierno federal, y evitar posibles irregularidades derivadas de la contratación de servicios de seguridad privados o externos.

Se espera que en los próximos días, Batres Guadarrama y García Harfuch brinden más detalles de este trabajo conjunto.

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