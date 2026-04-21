Para reforzar atención en el ISSSTE

Martí Batres anuncia construcción 200 consultorios para 2026; prevé llegar a 500 al final de la administración

Con acciones como esta, se ampliará la capacidad territorial del Instituto y se fortalecerá el primer nivel de atención en beneficio de 13.9 millones de derechohabientes

Martí Batres anuncia construcción 200 consultorios para 2026 y prevé llegar a 500 al final de la administración.
Martí Batres anuncia construcción 200 consultorios para 2026 y prevé llegar a 500 al final de la administración. Foto: Especial.
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La Razón Online

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, anunció que el organismo reforzará el primer nivel de atención con la construcción, instalación y equipamiento de 500 consultorios en centros de trabajo a nivel nacional.

En un video compartido en sus redes sociales, Martí Batres destacó que esta acción, a realizarse en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, duplicará los 500 consultorios que actualmente atienden a la derechohabiencia.

“Cuando llegamos a la Dirección General del ISSSTE había 500 consultorios, la gran mayoría de atención familiar y una parte en centros de trabajo. Nos hemos propuesto abrir 500 consultorios más. (...) Así vamos a duplicar en un sexenio el número de consultorios de atención primaria del ISSSTE”, publicó.

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Martí Batres detalló que tan solo en 2026 se instalarán 200 nuevos consultorios, mientras que a lo largo de la presente administración se adecuarán 300 espacios más, que contarán con médico o médica y personal de enfermería, así como con medicamentos del cuadro básico.

Finalmente, el titular del ISSSTE afirmó que esta acción contribuye a la ampliación de la capacidad territorial del Instituto, en beneficio de 13.9 millones de derechohabientes.

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JVR

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