Siete lesionados por ataque en Teotihuacán permanecen hospitalizados; reportan evolución estable

Siete de las 13 personas que resultaron lesionadas durante los hechos violentos ocurridos en la zona arqueológica de Teotihuacán permanecen hospitalizadas y se reportan estables y con evolución controlada, informaron la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar.

En un comunicado conjunto, ambas instituciones señalaron que se brinda atención médica integral, gratuita y oportuna, además de acompañamiento cercano a las personas afectadas y sus familias.

De acuerdo con el reporte, cinco personas continúan bajo atención en unidades del IMSS Bienestar. En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca permanecen hospitalizados cuatro pacientes, quienes reciben atención especializada; tres de ellos se encuentran estables, mientras que uno más está en condición delicada, aunque con evolución controlada.

#ComunicadoConjunto



Secretaría de Salud e IMSS Bienestar brindan atención y acompañamiento a personas lesionadas en Teotihuacán



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En tanto, en el Hospital General de Axapusco se atiende a una persona con evolución favorable y bajo vigilancia médica continua.

Además, dos pacientes más reciben atención en un hospital privado, donde también se reportan estables. Otras seis personas ya fueron dadas de alta tras presentar mejoría.

Las autoridades detallaron que entre las personas lesionadas se registraron heridas por arma de fuego, fracturas, esguinces y crisis de ansiedad, y que hay víctimas de diversas nacionalidades, entre ellas Canadá, Estados Unidos, Colombia, Rusia, Brasil y Países Bajos.

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, y el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, realizaron recorridos por las unidades médicas para supervisar directamente la atención a los pacientes y el trabajo del personal de salud.

Finalmente, ambas dependencias reiteraron su compromiso de brindar atención con calidad, calidez y sentido humano, así como de mantener informada a la población con transparencia, mientras continúa el acompañamiento integral a las personas afectadas por este hecho.

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MSL