Cámara de Diputados aprueba por unanimidad reforma para expedir ley general de feminicidio

El Pleno de la Cámara de Diputados, en sesión del 21 de abril de 2026.

Por unanimidad de 467 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la reforma constitucional que otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general en materia de feminicidio para homologar el tipo penal, las agravantes y las sanciones en todo el país.

El proyecto de decreto reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso A de la Constitución, para eliminar las discrepancias entre los Códigos Penales de las entidades federativas, debido a que la actual dispersión normativa deriva en una “impunidad territorial”, es decir, en que el delito sea sancionado con distintas penas según el estado, o reclasificado por deficiencias en la integración de la carpeta de investigación.

El proyecto, remitido a los congresos estatales y de la Ciudad de México, requiere el aval de 17 de las 32 legislaturas, el mínimo necesario para validar la reforma constitucional.

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#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba en lo general y en lo particular el dictamen que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política, en materia de feminicidio. pic.twitter.com/xyEbr2Pg1G — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 22, 2026

Previamente, el Pleno guardó un minuto de silencio por el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años localizada sin vida el pasado 17 de abril en un inmueble de la colonia Nonoalco, en la alcaldía Benito Juárez, a donde acudió a una supuesta entrevista de trabajo dos días antes, el 15 de abril.

No obstante, el caso derivó en un intercambio de acusaciones, luego de que la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, del PAN, afirmó que el feminicidio es muestra de violencia institucional en el país, luego de que las autoridades de la Ciudad de México reconocieron que omisiones de agentes ministeriales retrasaron 15 horas la búsqueda de Edith Guadalupe.

Al referirse al feminicidio y al reciente atentado en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó una turista canadiense muerta y otras 13 personas lesionadas, la diputada Gabriela Valdepeñas González, de Morena, acusó que los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación heredaron una “crisis de violencia” de las pasadas administraciones del PAN y del PRI.

En ese sentido, defendió la estrategia de seguridad del actual gobierno mexicano, y pidió guardar un minuto de silencio por “todas las víctimas (...) desde que se abre una guerra contra el narcotráfico” , en referencia a la cruenta política de seguridad implementada entre 2006 y 2012, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

En respuesta, Margarita Zavala acusó a la morenista de desvirtuar el solemne acto. “Lo que acaba de hacer no aspira a un minuto de silencio, sino debate. (...) Qué falta de seriedad, qué falta de solemnidad, qué falta de empatía con los temas que estábamos tratando respetuosamente en relación al feminicidio de Edith Guadalupe”, reprochó.

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cehr