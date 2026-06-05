Con carta de AMLO 4T cierra filas con CSP; metiche: oposición

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una imagen del 04 de junio de 2026

El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados expresó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y acusó la existencia de una estrategia de la ultraderecha internacional para desacreditar al Gobierno mexicano y al movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

Durante la conferencia de prensa “Legislativa del Pueblo”, el vocero de la bancada morenista en San Lázaro, Arturo Ávila, sostuvo que los recientes señalamientos de Estados Unidos contra integrantes del guinda y gobiernos emanados del movimiento forman parte de una campaña política impulsada desde el extranjero.

“Manifestamos nuestro absoluto respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la defensa de nuestra soberanía, de la patria y de los valores más importantes de nuestra nación”, afirmó.

El Dato: El presidente Donald Trump aseguró que gobiernos de izquierda gozan de una alta popularidad, pero llevan a los países a la pobreza, la violencia y el crimen.

El legislador retomó la carta publicada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que cuestionó el cambio de postura del presidente de esa nación, Donald Trump, hacia nuestro país y advirtió sobre la influencia de asesores que, según dijo el exmandatario, buscan debilitar al Gobierno mexicano.

El morenista rechazó que la intervención pública de López Obrador represente una disputa de liderazgo con la actual mandataria y aseguró que se trata de una contribución al debate público en defensa de la relación bilateral.

CIERRAN FILAS ı Foto: Especial

“No es una disputa de liderazgo. La Presidenta tiene todo el liderazgo y todo nuestro respaldo”, sostuvo.

En el mismo sentido, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sostuvo que en medio de una situación compleja con EU, “la Presidenta está en su papel. No tenía muchas opciones: o defendía la soberanía nacional o actuaba de manera dependiente y servil frente a gobiernos extranjeros. Optó por la dignidad republicana”.

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Monreal Ávila llamó a la unidad en torno a la titular del Ejecutivo federal al considerar que México enfrenta desafíos inéditos en su relación internacional y en el escenario político interno.

“Nunca un Gobierno de México había enfrentado retos de esta magnitud ni un clima de hostilidad como el actual. A la Presidenta le ha tocado responder en momentos difíciles y no la vamos a dejar sola”, expresó el diputado.

Por su parte, el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, también hizo eco de la carta difundida por el expresidente y aseguró que las presiones provenientes de Estados Unidos forman parte de una estrategia para frenar el proyecto político de la Cuarta Transformación.

Durante una conferencia de prensa, el legislador guinda consideró que el mensaje del exmandatario tabasqueño es “adecuado” y coincide con la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con relación a la defensa de la soberanía nacional frente a lo que calificó como intentos de injerencia extranjera.

“Nosotros celebramos, compartimos y estamos al 100 por ciento con nuestro expresidente López Obrador y con nuestra Presidenta, y al 200 por ciento con el pueblo de México”, afirmó.

Sandoval Flores sostuvo que nuestra nación atraviesa una coyuntura compleja debido a que el Gobierno federal impulsa un modelo orientado al bienestar social, mientras que en Estados Unidos —dijo— prevalecen intereses de grupos económicos que buscan mantener influencia sobre América Latina.

Por separado, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, advirtió que México vive un momento de definiciones políticas. “Hoy lo que está en juego es tener una patria con bienestar o el régimen de corrupción y privilegios que, ante su debacle electoral, busca que otros países decidan por el nuestro”, afirmó.

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Además, sostuvo que existe una disyuntiva entre quienes defienden la soberanía nacional y quienes, dijo, pretenden favorecer intereses ajenos al país. “Estos son tiempos de definiciones: se está con los defensores de la patria o con los traidores”, expresó.

A través de sus redes sociales, Montiel Reyes afirmó que el movimiento encabezado por López Obrador impulsó un cambio de régimen mediante la vía democrática y pacífica, demostrando que la corrupción puede combatirse cuando existe organización popular.

“Por la vía democrática y pacífica, con López Obrador iniciamos un cambio de régimen que demostró que la corrupción no es invencible cuando el pueblo se organiza”, señaló en su mensaje.

La lideresa morenista destacó que el exmandatario sentó las bases del Humanismo Mexicano y gobernó con honestidad, impulsando una política de redistribución de la riqueza en beneficio de los sectores más vulnerables.

Sostuvo que existe una disyuntiva entre quienes defienden la soberanía nacional y quienes pretenden favorecer intereses ajenos al país. Finalmente, retomó una de las frases destacadas de la carta de López Obrador al subrayar que “quien no quiere a su patria, no quiere a su madre”.

Oposición llama a “salvar” al Estado; critica a AMLO

| Por C. Arellano y T. Gómez |

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó al Gobierno y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a “unir esfuerzos para encabezar un gran diálogo que sirva para salvar al Estado mexicano del abismo en el que lo han metido los grupos de la delincuencia organizada y los gobernantes corruptos”.

A través de un videomensaje publicado en sus redes sociales, afirmó que México padece la crisis institucional más profunda de la historia moderna, generada por los vínculos de los gobiernos con el crimen organizado, fruto de la fracasada política de “abrazos, no balazos”.

Para sorpresa de nadie, abundó, autoridades de Estados Unidos han señalado presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado, frente a lo cual la respuesta del régimen ha sido cerrar filas y proteger a sus aliados.

“La pregunta es ¿el régimen va a seguir usando a la soberanía como escudo político para proteger a los narcospolíticos (como en Sinaloa) o va a combatirlos con todas las herramientas del Estado?”, dijo.

Por ello, insistió en romper el pacto de impunidad y convocó a los demás poderes a sumar esfuerzos contra la delincuencia organizada y gobernantes corruptos.

En este contexto, el senador del PAN Marko Cortés cuestionó la carta publicada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que el exmandatario abandonó durante su gobierno los principios democráticos y de respeto a las minorías que defendía cuando era opositor.

En un posicionamiento difundido este jueves, el coordinador de los senadores de Acción Nacional afirmó que en la misiva reaparece el López Obrador que hablaba de “libertades, pluralidad, democracia, respeto a las minorías y límites al poder”, aunque sostuvo que esa visión no se reflejó en su gestión presidencial.

Además, consideró que, más allá de la figura del presidente estadounidense, Donald Trump, “el verdadero desafío y problema está aquí en nuestro país porque un México fuerte no depende de quién viva en la Casa Blanca. Un país fuerte depende de tener seguridad, estado de derecho, crecimiento económico, certeza jurídica e instituciones sólidas”.

El senador agregó que la carta evidencia una contradicción: “Que hoy el expresidente añore a un Trump más moderado y democrático nos recuerda que millones de mexicanos también hubiéramos querido tener a un López Obrador que defendiera los contrapesos, que exigiera respeto a la oposición, que advirtiera que nadie debería concentrar demasiado poder”.

Pide CSP sustentar las denuncias contra la 4T

| Por Claudia Arellano |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las acusaciones que buscan relacionar a la Cuarta Transformación (4T) y a su administración con el crimen organizado forman parte de una ofensiva política impulsada por sectores de la oposición y grupos de ultraderecha tanto en México como en Estados Unidos, para intentar influir en asuntos internos del país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal enfatizó que cualquier señalamiento contra servidores públicos debe sustentarse en pruebas y ser investigado por las autoridades mexicanas competentes.

“Hay que confiar en las instituciones mexicanas. Si existe una denuncia con pruebas, que se investigue y se actúe. Pero no podemos aceptar que desde el extranjero se pretenda decidir quién gobierna México y quién no”, sostuvo.

Como antecedente, recordó el caso del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en el aeropuerto de los Ángeles por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en 2020 y posteriormente repatriado a México.

La mandataria señaló que, tras la revisión del expediente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), se concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses.

Además, Sheinbaum Pardo rechazó fracturas y divisiones al interior de Morena. “¿Quién gobierna en México? Esa es la pregunta de fondo. Lo que está en discusión es si las decisiones sobre nuestro país las toma el pueblo de México o pretenden tomarlas agencias e instituciones extranjeras”, señaló.

También afirmó que el debate actual trasciende coyunturas políticas y tendrá consecuencias para las próximas generaciones. “Lo que hagamos hoy va a impactar a esta generación y a las que vienen. Es un asunto de trascendencia nacional. La pregunta es quién decide el futuro de México: las agencias extranjeras o el pueblo de México”, dijo.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Cuartoscuro

La jefa del Ejecutivo se refirió a la carta difundida en redes sociales por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que manifestó su respaldo a la actual administración ante los cuestionamientos y críticas que ha enfrentado en las últimas semanas.

Agradeció públicamente el respaldo del exmandatario e insistió en que su mensaje responde a una ofensiva política y mediática que, afirmó, busca debilitar a la Cuarta Transformación y abrir la puerta a la injerencia extranjera en los asuntos internos del país.

“Esto tiene que ver con lo que hemos estado diciendo desde hace más de un mes”, señaló al relacionar el mensaje del exmandatario con una serie de acontecimientos recientes, entre ellos lo ocurrido en Chihuahua y la solicitud de detención con fines de extradición presentada por autoridades estadounidenses contra 10 ciudadanos mexicanos, incluidos funcionarios electos y en funciones.

La jefa del Ejecutivo federal sostuvo que, a partir de estos hechos, se desató una campaña mediática y política para instalar la narrativa de un supuesto “narcopartido” o “narcogobierno”.

“Prácticamente todos los medios de comunicación, con sus excepciones, empiezan a decir: narcopartido, narcogobierno. Esto viene, desde mi punto de vista, de los sectores más de derecha y de la ultraderecha en Estados Unidos, vinculados con una parte de su gobierno, que quieren utilizar a México como parte de su retórica rumbo a las elecciones de noviembre de 2026 y aliarse con la ultraderecha mexicana hacia el proceso electoral de 2027”, afirmó.

También coincidió con la advertencia planteada por López Obrador en su carta respecto a presuntas prácticas intervencionistas provenientes de algunos sectores políticos de EU. Sin embargo, diferenció estas acciones de la relación institucional que mantiene con la administración estadounidense y particularmente con el presidente Donald Trump.

Asimismo, la mandataria aseguró que durante las conversaciones telefónicas que ha sostenido con el mandatario estadounidense ha prevalecido una relación de respeto mutuo. “Cada vez que hablamos ha sido muy respetuoso. Hay temas en los que no estamos de acuerdo y se lo digo abiertamente, pero siempre ha existido respeto hacia México y hacia nuestra soberanía”, afirmó.

Asimismo, destacó declaraciones recientes del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien reconoció los avances de la cooperación bilateral en materia de seguridad y expresó respeto por la soberanía mexicana.

Niegan aviso por retiro de visas

Por Elizabeth Hernández

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó que exista comunicación oficial o extraoficial del gobierno de Estados Unidos sobre un presunto retiro de visas a gobernadores mexicanos, entre ellos los mandatarios de Sonora y Tamaulipas.

El canciller Roberto Velasco respondió al tema durante la conferencia conjunta con el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, tras la tercera sesión plenaria de la Comisión Binacional México-Alemania.

Ante cuestionamientos sobre reportes vinculados con visas estadounidenses, Velasco Álvarez aseguró que la dependencia mexicana no ha recibido notificación alguna. “No tenemos ninguna comunicación oficial al respecto ni extraoficial”, declaró.

Sobre el diálogo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, el funcionario sostuvo que la relación entre ambos equipos tiene un contacto constante. “Tenemos una comunicación casi cotidiana, no sólo con él, también aquí nuestro equipo trabaja cotidianamente con el suyo”, dijo.

El representante mexicano añadió que la Cancillería mantiene contacto cercano con el Departamento de Estado.