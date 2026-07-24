Andy, en gira

Mientras el INE se pone de acuerdo en reglamentar las prepreprecampañas, nos señalan que el que no pierde el tiempo es Andrés Manuel López Beltrán, quien anda de gira por Tabasco, donde busca una diputación federal el próximo año. El notorio activismo del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se ha hecho más evidente porque ahora que comenzará a cortejar al electorado tabasqueño ya se le ve más seguido por su estado natal, dicen que atrás quedaron los días en los que se autoproclamaba más chilango que la guajolota. “Hoy en Villahermosa tuve dos reuniones de trabajo muy productivas. Compartimos ideas, revisamos avances y reafirmamos el compromiso de seguir caminando juntos”, escribió Andy en redes, tras un encuentro con coordinadores operativos territoriales de Morena, a los que dirigía hasta hace poco, cuando todavía era parte de la cúpula del partido. “De estos encuentros salen las mejores ideas para seguir construyendo desde abajo y con la gente”, un mensaje visto por varios ojos como la huella del arado de quien anda preparando el terreno a mes y medio de que arranque el proceso electoral intermedio.