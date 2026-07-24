A medida que avanza el proceso judicial contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, acusado por huachicol fiscal, la oposición y sus defensores se han empeñado en señalar que el panista es un preso político. Nos dicen que ayer esa causa alcanzó una nueva dimensión, después de que la hija de quien fuera el primer góber de oposición en tiempos de la hegemonía priista compartiera que ahí donde su padre está recluido los otros internos le dicen Ruffo-Mandela, en una extraña comparación con el activista sudafricano, presuntamente porque hasta dentro del penal de máxima seguridad del Altiplano los internos reconocen que su caso es una injusticia, según el mensaje que transmitió el acusado a la opinión pública, a través de Verónica Ruffo. Por ahí nos adelantan que así como varias figuras de la oposición están cerrando filas con el exmandatario, pronto lo harán también algunos exgobernadores que este viernes firmarán una declaración conjunta, acompañados del expresidente Vicente Fox, en Guadalajara, desde donde exigirían la inmediata liberación del detenido.