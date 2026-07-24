Los que ya van tarde

Ahora sí que los que están quedando bastante mal son los consejeros del INE, quienes, dicen, ya están peor que semáforo descompuesto, pues aun cuando sobran las señales de que los partidos ya instalaron a lo descarado su fase previa a la precampaña, se negaron ¡por segunda vez! a poner reglas para fiscalizar los procesos internos de las fuerzas políticas. Nos comentan que como en la pasada ocasión que también se rehusaron, se cobijaron en el argumento de “socializar” la propuesta e incluir la opinión de los partidos. Ésta fue la posición de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y de los consejeros Arturo Chávez, Blanca Cruz, Frida Gómez, Norma de la Cruz, Rita Bell López y Uuc-kib Espadas. Sólo Martín Faz, Arturo Castillo y Carla Humphrey se posicionaron en contra de seguir retrasando la obligación del árbitro electoral de poner orden y freno a los anticipados. Nos advierten que mientras el INE busca que sus reglas de prepreprecampañas sean votadas por unanimidad, ya cada vez falta menos para que inicie —ahora sí— el proceso formal de los comicios del próximo año.