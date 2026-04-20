Caso Edith Guadalupe: omisiones de Fiscalía CDMX y Comisión de Búsqueda dilataron 15 horas la búsqueda

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, reconoció que omisiones de servidores públicos retrasaron 15 horas la búsqueda de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, localizada sin vida el pasado 17 de abril en un inmueble de la colonia Nonoalco, en la alcaldía Benito Juárez.

En conferencia de prensa, la fiscal explicó que una agente del Ministerio Público y dos elementos de la Policía de Investigación son investigados por la dilación, ya que tenían conocimiento del punto donde fue vista por última vez la joven de 21 años, el 15 de abril.

A estos se suman dos funcionarios de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, quienes tuvieron contacto directo con la familia de la víctima. Pese a que los familiares señalaron que el edificio ubicado en Avenida Revolución 829 fue el último lugar donde se le vio, se realizaron diligencias que no correspondían en ese momento.

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Alcalde Luján consideró las omisiones como una “investigación burocrática” y criticó que no se actuara a partir de la información proporcionada por la familia para localizar a Edith Guadalupe.

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cehr