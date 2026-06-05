Mundial, herramienta de transformación social: Sheinbaum

Además de respaldar a la Selección Mexicana y garantizarle éxito de los partidos que se celebrarán en territorio nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que su Gobierno busca aprovechar el Mundial de futbol como una herramienta de transformación social y promoción del deporte.

“Estamos a una semana del inicio del Mundial y la verdad es que se han hecho muchísimas actividades. Lo que nos interesa mucho, además de apoyar a la selección y los partidos que va a haber en México, aprovechar el Mundial para fortalecer la actividad deportiva, particularmente el futbol, desde los lugares más alejados hasta las grandes ciudades.

El Dato: Como parte del Mundial Social, se tienen mil 326 murales en elaboración y finalizados por el Gobierno federal, cuatro mil 645 por parte del Imjuve y mil 326 de los estados.

“Que las actividades sociales que hemos hecho alrededor del futbol se queden, y que las niñas y los niños desde distintos lugares del país sean las canteras de los equipos de futbol profesionales y de la selección, mujeres y hombres”, afirmó.

En su conferencia de prensa mañanera, la mandataria detalló que, por ello, las dependencias del Gobierno de México y las entidades construirán y rehabilitarán, de manera coordinada, cerca de cuatro mil 208 canchas en todo el país.

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, detalló que, además de la Copa Escolar organizada en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), se llevó a cabo la Copa Conade, enfocada al alto rendimiento deportivo, en la que participaron 59 mil 253 atletas en dos mil 963 equipos.

En tanto, el Mundial Escolar de la SEP tuvo la participación de un millón 130 mil 134 estudiantes, lo que lo convierte en el evento escolar de futbol a mayor escala: participaron 28 mil 621 escuelas con 92 mil 779 equipos en cuatro niveles: primaria, secundaria, media superior y superior.

La secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, señaló que en la Copa Futbol MX 2026, el primer Torneo Nacional de Futbol Robótico, se registraron 57 equipos de 43 instituciones educativas y de investigación; la final será el 25 y 26 de junio. Además, se realizará el reto “Visión por computadora” de Inteligencia Artificial, en la que los concursantes deben analizar estadísticamente los videos de los partidos del torneo.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que junto con la Agencia de Transformación Digital, se desarrolló una aplicación con la que se puede consultar información del Mundial, servicios de ayuda y Conoce México, donde se tendrá acceso a 290 rutas de actividades para el aficionado, se implementarán los Kioscos México ContiGO, el número 079 y el micrositio Mundo Maya.

La mandataria Claudia Sheinbaum y la coordinadora de los trabajos del Gobierno de México para el torneo, ayer. ı Foto: Especial

En tanto, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que como parte de las acciones del Mundial Social se han realizado más de tres mil actividades de promoción de la salud y bienestar, así como el fomento de hábitos saludables entre la población, con la participación de más de 750 mil personas en todo el país.

Se realizaron rutas de la desaceleración del sobrepeso y de la obesidad, actividades con atletas de Olimpiadas Especiales, torneos con campeones paralímpicos, deportistas adaptados y educadores físicos, torneos con trabajadoras y trabajadores de la Salud, torneos comunitarios, distintos tipos de cascaritas, competencias, caminata mundialista, desfile/carnaval de futbol, clases de futbol, dominadas y juegos de penaltis.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, agregó que se rehabilitaron 64 canchas en 39 municipios de 32 estados. También se realizaron tres torneos: femenil, futbol sin correr, para adultos mayores, y T21, para personas con síndrome de down, además, de que México fue la sede del Street Child World Cup.

LISTOS. En su oportunidad, la coordinadora de los trabajos del Gobierno de México para la justa deportiva, Gabriela Cuevas, aseguró que el país ha cumplido con todos los compromisos establecidos por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

“Hemos cumplido con todas las condiciones que fueron establecidas desde un inicio por la FIFA. Algunas de ellas las renegociamos, pero hoy podemos decir con mucha transparencia y claridad: compromiso cumplido”, declaró.

Explicó que, además de los procesos administrativos y de coordinación institucional, se realizaron simulacros y recorridos operativos en los aeropuertos que recibirán a las selecciones, delegaciones y aficionados internacionales.

Detalló que uno de los avances más importantes fue el trabajo conjunto con la FIFA para agilizar la expedición de visas para jugadores, árbitros, cuerpos técnicos y directivos, con el objetivo de facilitar su ingreso al país durante la competencia, y la implementación del Sistema Migratorio Biométrico que ya se aplica en 40 nacionalidades, así como el Plan Kukulcán para temas de seguridad.

Prevén suspender clases y dar facilidades laborales

| Por Claudia Arellano |

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum informó que los gobiernos locales de las entidades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 analizan otorgar facilidades para que estudiantes y trabajadores puedan seguir los encuentros que se disputarán en México, particularmente durante la inauguración y los partidos programados en las ciudades anfitrionas.

En conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de decretar suspensión de clases a nivel nacional o promover esquemas de trabajo flexible para el debut de la Selección Mexicana y otros encuentros del torneo.

Explicó que el Gobierno de la Ciudad de México ya mantiene coordinación con la Secretaría del Trabajo para facilitar la organización de actividades laborales en el sector público durante los días de partido.

No obstante, adelantó que existe una orientación general para que durante la inauguración de la justa deportiva y los encuentros programados en las entidades sede pueda haber ajustes en las actividades escolares y laborales.

“El Gobierno de la Ciudad de México entró en contacto con la Secretaría del Trabajo para dar algunas facilidades para los trabajadores del gobierno, que es más fácil”, señaló la Presidenta.

Respecto a la iniciativa privada, indicó que cualquier medida deberá surgir de acuerdos entre las empresas y sus trabajadores, ya que declarar una jornada no laborable implicaría efectos legales previstos en la Ley Federal del Trabajo.

“Si se declara un día no laborable entra la Ley Federal del Trabajo y tienen que darse horas extras y otras condiciones. Es una situación distinta. Se está orientando en general a que los días de la inauguración y los partidos en la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco pueda haber suspensión de clases y alguna orientación para que las personas puedan ver los encuentros”, comentó.

Precisó que no está contemplada por el momento una medida de alcance para todo el territorio, por lo que cada entidad federativa deberá evaluar sus propias condiciones de acuerdo con sus necesidades: “A nivel nacional es distinto; cada estado tiene que tomar su propia decisión”.

Subrayó que la prioridad del Gobierno federal es garantizar que existan las condiciones adecuadas para el desarrollo de la inauguración y de todos los encuentros que se celebrarán en territorio mexicano, dentro de un ambiente de orden, seguridad y participación ciudadana.