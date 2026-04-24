Sheinbaum se reúne con directivos de Petrobras para establecer una colaboración con Pemex.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con directivos de Petróleo Brasileiro (Petrobras) para establecer una colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex) en exploración, producción y transformación de petróleo.

Además, la titular del Ejecutivo federal agregó que la colaboración también se aplicará a la producción de biodiésel.

La presidenta de México estuvo acompañada de la directora de la petrolera brasileña, Magda Chambriard, así como del director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla y de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

“Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo”, escribió Claudia Sheinbaum en la red social X.

Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel. pic.twitter.com/pdcyMEapqf — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 24, 2026

Además, la reunión de este viernes se concretó después de que el presidente de Brasil, Lula da Silva, propusiera apoyar a Pemex para la exploración de aguas profundas.

“Pemex podría recibir una gran ayuda de Petrobras”, declaró Lula da Silva en un acto, en el que señaló que había llamado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para plantearle la idea.

El pasado 24 de marzo, Claudia Sheinbaum indicó que otra área de interés es la posible colaboración para el procesamiento del etanol, sobre lo cual Brasil también cuenta con amplia experiencia, reconoció.

“Nos interesa mucho el tema del etanol, de la producción de etanol con caña. Nos interesa que, bueno, tiene mucha historia Brasil en ello. Ellos tienen, fíjense, un análisis, un laboratorio muy especializado de producción de biomasa con Maguey en Brasil. Entonces, nos interesa hacer alianzas con investigadores mexicanos que puedan trabajar el mismo tema y otros temas”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Hasta el momento, no se ha informado sobre este tema en el que México mantiene un especial interés.

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JVR