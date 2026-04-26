PAN cierra filas con Maru Campos, ante ataques políticos por operativo con agentes de EU

El Partido Acción Nacional (PAN) manifestó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante lo que, dijo, ha sido una ola de señalamientos y ataques políticos contra la titular del Ejecutivo por la presencia de agentes estadounidenses en el operativo ejecutado en el estado el 19 de abril.

Así lo expresó el dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero, quien celebró que el operativo en Chihuahua derivó en un fuerte golpe al crimen organizado, pero lamentó que la presencia de agentes extranjeros ha sido utilizada para “desviar la atención y polarizar el tema”.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, en fotografía de archivo. ı Foto: Especial.

A través de un posicionamiento, Romero Herrera acusó que el Gobierno federal ha tomado este caso para “generar un conflicto entre niveles de Gobierno sin contar con una investigación concluida”.

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En el mismo sentido, acusó que, en cualquier caso, correspondía a la Federación supervisar la presencia de los agentes extranjeros, y señaló que, al no existir esta vigilancia, el Gobierno federal incurrió en una “falla grave de coordinación”.

“Si no sabían, es una falla grave de coordinación; y si sí sabían, deben explicar bajo qué condiciones se permitió. En ambos casos, la responsabilidad recae en el Gobierno federal”, dijo Jorge Romero.

Jorge Romero, presidente nacional del PAN. ı Foto: Cuartoscuro

El líder panista acusó que esta intención de polarizar y dividir ha alejado el foco de lo que consideró verdaderamente importante: el resultado del operativo que terminó con el desmantelamiento de “uno de los narcolaboratorios más grandes del país”.

“El eje de la discusión pública debería centrarse en el resultado del operativo, que representó un golpe contundente a la estructura del crimen organizado, y no en la construcción de conflictos políticos”, se lee en el comunicado, que parafrasea las declaraciones del dirigente nacional del PAN.

Por lo anterior, Jorge Romero expresó su respaldo a Maru Campos, y enfatizó que, con este operativo, demostró que el gobierno de Chihuahua combate efectivamente al crimen organizado, “no negocia con él”.

Nuevamente reiteramos: nuestra gobernadora @MaruCampos_G cuenta con respaldo total de su partido @AccionNacional. pic.twitter.com/uJv5EjdDrq — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) April 24, 2026

“En Chihuahua se combate al crimen organizado, no se negocia con él. Maru Campos ha demostrado carácter, decisión y compromiso para enfrentar a los cárteles”, dijo Romero Herrera.

Finalmente, el líder panista hizo un llamado al Gobierno federal a tomar una postura clara y firme ante el combate al narcotráfico.

“Hoy la pregunta es clara: ¿se está del lado de quienes combaten al crimen o de quienes prefieren atacarlos cuando ese combate da resultados?”, concluyó Jorge Romero.

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