Aumento jubilados mayo 2026: ¿A partir de cuándo aplica?

Durante mayo del 2026 se dará un ajuste en las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, este ajuste no aplicará para todos los beneficiarios de las pensiones.

En mayo algunos de las y los jubilados del IMSS verán un aumento en el monto que reciben como parte de sus pensiones, y este aumento dependerá del régimen con el que pudieron acceder a la jubilación.

Los incrementos en las pensiones del IMSS pueden derivar de los ajustes automáticos, las asignaciones familiares y la corrección de errores que puedan existir en el cálculo del monto que se recibe.

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Aumento de pensiones IMSS mayo 2026 ı Foto: Especial

Aumento pensión IMSS mayo 2026

El aumento que se dará en mayo del 2026 a las y los jubilados beneficiará principalmente a quienes se encuentran bajo el régimen de la Ley 73, debido a una actualización anual por el salario mínimo.

Por esto, la pensión mínima garantizada pasará de 9 mil 400 pesos a 10 mil 636.54 pesos mensuales, lo que representa un aumento aproximado del 13 por ciento con respecto al año anterior.

Este aumento se debe al ajuste conforme al salario mínimo, anual del país, la actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y los ajustes de las resoluciones y criterios judiciales.

Las y los trabajadores de 60 años o más que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 y que cuentan con al menos 500 semanas cotizadas podrán acceder al aumento de la pensión del IMSS.

Aumento de pensiones IMSS mayo 2026 ı Foto: Especial

El incremento se verá reflejado a parir del lunes 4 de mayo, que es el día en el que se realizará el pago de las pensiones del IMSS, con la finalidad de que puedan mantener un ingreso que les garantice una vida digna.

Quienes quieran acceder a la pensión del IMSS bajo el régimen de la Ley 73 por cesantía en edad avanzada o vejez requieren contar con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad

Copia certificada del Acta de Nacimiento, Acta de Adopción o Reconocimiento

El trámite puede ser realizado en la ventanilla de prestaciones económicas de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana con los documentos; o bien, por medio de Mi Pensión Digital.

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