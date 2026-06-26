Gloria Trevi y Mary Boquitas reaparecen juntas tras las nuevas acusaciones contra Sergio Andrade | FOTO

Después de que Sergio Andrade volvió a ser tendencia por las acusaciones de su hija Antonia sobre él, varias de las víctimas y participantes del clan Trevi-Andrade han reaparecido ante el público para ser vocales contra el famoso.

Ya la hija del productor había compartido una foto de él en la actualidad y Aline Hernández, ex esposa del famoso, y Karla de la Cuesta, una de sus víctimas, habían pedido a sus seguidores compartir imágenes del depredador para dar con él en apoyo a las autoridades.

Así luce actualmente Sergio Andrade; su hija Antonia filtra foto

Antonia respondió sobre la veracidad de la fotos y afirmó

“Muchos tienen duda de si es él de las fotos. Claro que lo es. Son fotos propias"

Pidió a quienes lleguen a ver a Sergio Andrade que avisen a las autoridades pic.twitter.com/G4eHrejecU — EL4toPODER (@El4toPODERmx) June 23, 2026

Fue tras cumplir su condena en prisión que Sergio Andrade fue puesto en libertad y años después, reapareció en redes sociales para tratar de regresar a la industria musical con un proyecto personal, del que no se ha escuchado demasiado.

Gloria Trevi y Mary Boquitas reaparecen

Ante la reciente denuncia realizada por Antonia Andrade Ríos, hija del productor y de Sonia Ríos, quien también formó parte del clan, destacó en redes sociales un reencuentro entre las cantantes Gloria Trevi y Raquenel Portillo, conocida anteriormente como “Mary Boquitas”.

Recordemos que ambas fueron detenidas junto con el productor y por años se ha considerado que estuvieron relacionadas con la manipulación ejercida por el famoso para controlar a las chicas que mantenía en su clan.

Las “hermanas del alma” —dicho por ellas mismas, claro está— 👭✨, Gloria Trevi y Mary Boquitas, ¡juntas de nuevo! 😱🎤



Resulta que Gloria acompañó a María Raquenel durante el internamiento de Jesús Cazorla, esposo de la también cantante, quien ha enfrentado un delicado proceso… pic.twitter.com/dTdkU7c23h — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) June 25, 2026

De acuerdo con la información en redes sociales, Gloria acompañó a Raquenel en el internamiento de su marido, Jesús Cazorla, quien se encuentra en un complejo proceso de salud por cáncer.

Por este motivo, el propio esposo de la también cantante publicó una serie de fotos. “Sin palabras”, escribió en una imagen donde vemos a la cantante de Con los ojos cerrados junto con Raquenel y al esposo de su amistad.

Ambas ya habían aparecido juntas en febrero del 2026, cuando Gloria invitó a su compañera a formar parte de su concierto en el BMO Stadium.

Por el momento, ni Mary Boquitas ni Gloria Trevi han hablado sobre las acusaciones que enfrenta Sergio Andrade, con quien han estado relacionadas desde hace décadas por el escándalo de trata de blancas por el clan comandado por el productor.

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