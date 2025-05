Gloria Trevi niega haber sido pareja de Sergio Andrade: ‘Él me dijo que no éramos nada’ | VIDEO

Gloria Trevi habló sobre Sergio Andrade en una reciente entrevista con Yordi Rosado. Hace años, la mujer protagonizó un controversial episodio que ha quedado grabado en la mente del público mexicano, pues fue señalada como la principal cómplice del polémica Clan Trevi- Andrade.

Gloria Trevi niega haber sido pareja de Sergio Andrade

En su plática con Yordi Rosado, Gloria Trevi señaló que ella conoció poco la etapa de soltería, pues gran parte de su vida la vivió emparejada. En ese sentido, recordó como tuvo a su primer novio y después, estuvo con Sergio Andrade.

Abro el hilo mas toxico de la historia mundial de la vida Mexicana existente Gloria Trevi , Sergio Andrade y el Clan Trevi- Andrade ☠️☠️☠️ pic.twitter.com/i56QDvO5NR — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) July 12, 2019

A pesar de ello, la famosa señaló que ella no consideraba ser pareja del productor, pues él mismo le dejó claro desde el inicio que entre ellos no había algún romance. “Me lo dijo así de claro, ‘tu y yo no somos pareja’. Él me dijo que no éramos nada. Eso fue lo que me manejó toda la vida”, señaló, motivo por el que indica que no es correcto decir que tuvieron una relación en el pasado.

A pesar de ello, la cantante de ‘Lloran mis muñecas’ señaló que no pudo disfrutar de estar ‘soltera’ mientras formó parte del polémico clan Trevi Adrade. “Estaba privada de mi libertad, entonces no era de que ‘ay, mi soltería’“, precisó, dejando claro el tema.

¿Qué pasó entre Gloria Trevi y Sergio Andrade?

Sergio Andrade fue el productor y mánager de Gloria Trevi por años. Se decía que tenían una relación entre ellos y que trabajaban juntos para formar un grupo de jóvenes que sufrían de abusos físicos, sexuales y psicológicos una vez estaban dentro del clan.

Gloria Trevi reveló que firmó un contrato por 93 años con Sergio Andrade ı Foto: Especial

Se sabe que Gloria conoció a Sergio con apenas 15 años, por lo que señalan que fue manipulada desde su adolescencia para permanecer a su lado y ayudarlo en todo lo posible, a pesar de que ella misma vivió situaciones escalofriantes a su lado, incluyendo la muerte de su hija.

En 1998, estalló un escándalo cuando varias jóvenes acusaron a Andrade de abuso sexual, explotación y corrupción de menores, señalando a Gloria Trevi como cómplice. En el año 2000, Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel Portillo (Meche) fueron detenidos en Brasil y extraditados a México en 2002.

Si bien ella pasó casi cinco años en prisión, fue absuelta y liberada en 2004 por falta de pruebas que demostraran su participación activa en los delitos, aunque el estigma social continúa.

