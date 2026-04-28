Alicia Villarreal pelea para obtener justicia

LA ARTISTA Alicia Villarreal vive uno de los momentos más intensos de su carrera. Entre el éxito de una trayectoria de más de tres décadas, la preparación de nueva música y un proceso legal que sigue abierto contra su expareja Cruz Martínez por violencia doméstica y robo.

La intérprete de “Te quedó grande la yegua” aseguró que no piensa detenerse y que hoy apuesta por transformar el dolor en fuerza sobre el escenario con su gira Bendita locura, la cual llegará al Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 14 de mayo.

“Sí quisiera cerrar esos ciclos; se deben dejar atrás esos problemas; definitivamente, los seres humanos tienen que hacerlo. Yo estoy siguiendo el proceso, con mis pruebas y lo que me soliciten”, expresó la artista al hablar de la batalla judicial que mantiene desde hace más de un año con su expareja.

Dejó claro que confía en las instituciones, aunque reconoció su frustración por la lentitud del caso. “Creo en las leyes. Están claras. Sólo las personas no las ejecutan como deben ser. Ya pasó más de un año y sigo ahí”, expresó en conferencia de prensa.

Pese al desgaste emocional, físico y económico que ha implicado el conflicto, la intérprete aseguró que se sostiene en lo verdaderamente importante. “Por lo pronto me apego a lo que me hace más feliz, lo que me da paz, lo que me motiva, como es el público, primeramente mis hijos y también mi pareja”, confesó.

En lo profesional, la llamada Güerita consentida prepara una gira que promete recorrer toda su historia musical. “Tuvimos muchos meses de ensayos, ha sido una locura decidir qué temas”, dijo sobre el show, que incluirá éxitos, nuevas versiones y sorpresas para sus seguidores. “Las canciones son lo más importante, el plus es la producción, los invitados sorpresa y las nuevas versiones”, adelantó.

El nombre del tour no es casualidad. “Bendita locura es por lo que estoy viviendo alrededor, por lo que me está sucediendo”, explicó la cantante, quien ha convertido este momento de contrastes en combustible creativo.

Y es que la exintegrante de Límite también confirmó que este año lanzará nueva música. “Vamos a sacar dos álbumes diferentes con dos versiones diferentes de las mismas canciones”, reveló. Además, destacó que se siente más libre al tomar control total de su carrera. “Este último disco lo produje yo, me causó una cosa increíble, porque a veces sentimos que no somos tan capaces”, señaló.

Uno de los pasajes más emotivos llegó cuando habló de “Insensible a ti”, canción que definió como una radiografía de muchas mujeres que se desgastan en pareja. “Era como esa mujer abnegada que siempre está con el marido y se da toda, pero luego se va apagando con los años”.

Sobre ese tema recordó una anécdota con Joan Sebastian, quien produjo aquel álbum. “Cuando se la canté, él abría los ojos, me volteaba a ver”, dijo entre risas al recordar cómo el compositor sugirió ajustar parte de la letra.

Alicia Villarreal también evocó momentos clave de sus inicios, entre ellos su cercanía con Selena y el impacto que dejó la llamada Reina del Tex-Mex en la música latina. Hoy, con una carrera consolidada, reconoció que el mayor respaldo sigue viniendo del público. “Tengo un público que me ha abrazado y no me ha soltado”, afirmó.