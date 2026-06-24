Aline Hernández y Karla de la Cuesta, quienes fueron parte del llamado clan Andrade/Trevi, sorprendieron en redes sociales al difundir fotografías recientes del productor con la leyenda “Se busca”.

El gesto busca visibilizarlo y recordar a sus seguidores las denuncias vigentes en su contra por abuso. En redes sociales las imágenes ya acumulan miles de reacciones y comentarios.

Aline Hernández y Karla de la Cuesta difunden fotos de Sergio Andrade: ‘Se busca’

La conductora de Al Extremo, Aline Hernández, compartió en sus redes sociales una fotografía actual del intérprete mexicano para dar con él y poder continuar con el proceso judicial que hay en su contra por abuso.

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Aline Hernández contrajo matrimonio con Sergio Andrade en diciembre de 1990, cuando ella tenía alrededor de 15 años, mientras que el productor tenía 36, más del doble de edad. La boda, se realizó en contra de los deseos de su mamá.

En el libro Aline, La Gloria por el Infierno: 25 Años Después, que fue publicado el 8 abril de 1998, la conductora explica que después de grabar su disco en Los Ángeles, su mamá la encerró en su casa para que no volviera a ver a Sergio Andrade, pero ella escapó.

“Disculpen las molestias que estas imágenes le ocasionan… pero este pdf y abusador así luce hoy", escribió la famosa en Instagram, junto a dos fotografías de Sergio Andrade.

Además, Aline Hernández pidió a sus seguidores difundir las imágenes para hallar al intérprete y recordó la importancia de denunciar a quienes cometen abusos: “Compartan y difundan para dar con él. El mejor regalo que le puedes dar a tu abusador es el silencio”.

Publicación de Aline Hernández para dar con Sergio Andrade ı Foto: Captura de pantalla

Mientras tanto, Karla de la Cuesta, mamá de la creadora de contenido Valentina de la Cuesta, también compartió una fotografía actual de Sergio Andrade.

La activista publicó en su historia de Instagram varios clips, en uno se lee “SE BUSCA” y en otro le pide al productor que se entregue a las autoridades para demostrar que está arrepentido de lo que hizo.

Katia, Karla y Karola De la Cuesta fueron reclutadas por Sergio Andrade con la promesa de convertirse en coristas y formarse musicalmente.

Karla y Katia tenían 13 y 14 años cuando ingresaron al grupo, y posteriormente se unió su hermana Karola. Las tres fueron víctimas de abuso sexual y manipulación psicológica por parte de Andrade. Karla y Karola tuvieron hijos con Sergio Andrade, una de ellas, la creadora de contenido Valentina de la Cuesta.

Karla de la Cuesta comparte una foto de Sergio Andrade ı Foto: Captura de pantalla

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