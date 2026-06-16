Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, es vinculado a proceso por presunto fraude millonario

El esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar fue vinculado a proceso por presuntamente haber cometido un fraude a una televisora por 150 millones de pesos; el productor se pronunció por redes sociales.

En horas recientes se dio a conocer que el productor ejecutivo de entretenimiento fue vinculado a proceso el 19 de mayo, esto luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abriera una carpeta de investigación y determinara que existen pruebas suficientes del presunto fraude cometido a Imagen Televisión.

Este proceso legal no es reciente, pues en abril del 2024 Andrés Tovar inició una demanda civil en contra de la televisora con la que trabajaba, y en esta pedía un pago de 150 millones de pesos.

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De acuerdo con la información del medio TVNotas, la televisora contrademandó al productor por presunto fraude, y en caso de que se determine que Tovar es culpable, este podría obtener una condena de hasta ocho años en prisión.

La actual defensa del productor pidió que se aplazara la audiencia en la que se determinará si Andrés Tovar es culpable o no de fraude, por lo que esta se realizará hasta septiembre.

El productor Andrés Tovar se pronuncia

Luego de que se diera a conocer la noticia de vinculación a proceso del esposo de Maite Perroni, este publicó un video en redes sociales en el que cuenta la disputa legal que enfrenta con la televisora.

“Por defender mis derechos como autor y productor, hoy enfrento un proceso penal que considero injustificado. Después de más de dos años intentando resolver este conflicto por la vía del diálogo y posteriormente mediante una demanda civil, la respuesta fue una denuncia penal en mi contra” se lee en la publicación de Andrés.

El productor señala que intentó llegar a un acuerdo mediante el diálogo con la televisora durante dos años; sin embargo, debido a que no encontró una solución procedió a demandarlos por la vía civil en 2024.

Precisó que la televisora presentó la denuncia penal en su contra hasta catorce meses después de que él hiciera la demanda civil, y estos argumentaron “supuesta falsedad de declaración y fraude procesal.”

Tovar aclaró que su vinculación a proceso no significa que cuenta con una sentencia, pues este proceso legal es la etapa en la que ambas partes deben presentar pruebas ante las autoridades, para posteriormente determinar las posibles responsabilidades de ambas partes.

“Defender tu trabajo y tus ideas no puede convertirse en un crimen” sostuvo el productor, quien dijo que el proceso legal al que se enfrenta también funciona para sentar un precedente para otras personas que “viven de su creatividad y sus obras.”

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