Demandan a Ramón Ayala y a su hijo por abuso; el cantante responde esto

El mundo de la música norteña se ha visto sacudido una vez más debido al escándalo que involucra al legendario Ramón Ayala, conocido como El Rey del Acordeón, y a su hijo Ramón Ayala Jr.

Ambos fueron señalados en una demanda por presunto abuso sexual y tratos humillantes, lo que ha generado gran conmoción entre sus seguidores y la industria. La noticia se difundió en medios nacionales, donde causó controversia la gravedad de las acusaciones y el monto millonario que exige la parte denunciante.

Demandan a Ramón Ayala y a su hijo por abuso y tratos humillantes

De acuerdo con los reportes, la denuncia fue presentada en contra de Ramón Ayala Jr., aunque también se menciona al propio intérprete de “Tragos de amargo licor”.

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Las acusaciones fueron dadas a conocer por el abogado Tony Buzbee, quien ofreció una conferencia de prensa en Houston, Texas, para detallar las denuncias realizadas por tres hombres, quienes fueron identificados como John Doe #1, #2 y #3.

Estas personas señalan a Ramón Ayala Jr. de haber sido víctimas de agresiones sexuales, situaciones que calificaron como humillantes y traumáticas dentro del entorno laboral de la agrupación durante diversos momentos. Agregaron que el patriarca Ramón Ayala Sr. fue informado de los abusos, pero hizo caso omiso.

Las víctimas exigen una compensación que asciende a cientos de millones de pesos, lo que subraya la magnitud del caso. La polémica ha puesto bajo la lupa a la familia Ayala, que durante décadas ha sido referente de la música regional mexicana.

Ramón Ayala responde a los señalamientos

Ante la ola de señalamientos, Ramón Ayala publicó un comunicado en sus redes sociales para fijar postura.

En él, el músico expresó su dolor y agradecimiento hacia quienes lo han apoyado: "Durante las últimas semanas, se han difundido públicamente serias acusaciones y señalamientos relacionados con miembros de mi familia y de nuestra organización. Estas acusaciones han causado un profundo dolor a mí, a mi familia, a nuestro equipo de trabajo y a las muchas personas que me han apoyado a lo largo de mi vida y carrera”.

El cantante agregó que deben investigarse a fondo las acusaciones en contra de su hijo y de él: “Como artista, siempre he respetado la libertad de expresión. Pero la libertad también conlleva responsabilidad. Cuando esa libertad se utiliza con motivos indebidos, como ha sucedido aquí, la rendición de cuentas debe existir en ambos sentidos”

Ramón Ayala también subrayó su confianza en la justicia: “Reconozco que acusaciones de esta naturaleza son serias, y tengo plena confianza en que la verdad saldrá a la luz a través del debido proceso legal”.