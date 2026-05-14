Sheinbaum y U2 sorprenden en Asamblea de la Copa Mundial de Niños de la Calle 2026

The Edge integrante de la banda U2 asistieron a la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle, a la cual también asistió la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participó en la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle 2026, celebrada en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, acompañada por integrantes de la banda irlandesa U2.

La Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle reúne a organizaciones y jóvenes de distintos países con el objetivo de promover la inclusión social, los derechos de la infancia y el deporte como herramienta de transformación social.

Durante el encuentro, decenas de niñas, niños y jóvenes que participaron en el torneo compartieron testimonios sobre cómo el fútbol transformó sus vidas y les abrió nuevas oportunidades.

U2 por la inclusión social y los derechos de la infancia en México.



La banda irlandesa acompañó a Claudia Sheinbaum a la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle.

pic.twitter.com/sQ1amDi4UN — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) May 14, 2026

En su mensaje, la mandataria destacó la importancia de construir un entorno de paz y oportunidades para la infancia y juventud.

“Luchamos todos los días para que el sueño de una niña o de un niño tenga como único límite su imaginación y para que una niña en cualquier rincón olvidado del planeta pueda convertir sus sueños en realidad. Queremos un mundo donde no suenen las armas, sino la música; donde no ronde el miedo, sino la alegría. Un mundo guiado por la cooperación, fraternidad y esperanza”, expresó Sheinbaum.

La presencia de la presidenta sorprendió a los asistentes, quienes también recibieron con entusiasmo a los músicos Bono y The Edge, quienes convivieron con los jóvenes participantes.

Durante el acto, Sheinbaum agradeció a U2 por sumarse a la iniciativa y anunció que donará su boleto para el Copa Mundial de la FIFA 2026 a una joven de escasos recursos, como una forma de impulsar los sueños y aspiraciones de la niñez mexicana.

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MSL