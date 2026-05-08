Aplazan nuevamente audiencia de sentencia de ‘El Mayo’ Zambada; será el 20 de julio

La audiencia de sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, detenido en 2024, se aplazó nuevamente, de forma que se llevará a cabo el 20 de julio.

Lo anterior tras una solicitud de la defensa de Zambada al juez Brian Cogan, quien lleva el caso, para extender el tiempo en el que se permita entregar documentos en favor del acusado, una tarea que se ha complicado ante lo que se considera una falta de estabilidad en diversas zonas del país.

En un boceto, Ismael Zambada y su abogado Frank Perez, en la corte de Nueva York. ı Foto: Reuters

Con la nueva fecha, el abogado de Zambada García, Frank Perez, cuenta con un plazo hasta el 6 de julio para entregar el memorando de la sentencia y toda la documentación necesaria. Mientras que el Gobierno de Estados Unidos tiene hasta el 13 de julio para responder a los argumentos de la defensa.

Siete días después, se prevé la celebración de la audiencia de sentencia contra “El Mayo” Zambada, la cual ya ha sido pospuesta tres veces. Esta audiencia estaba originalmente prevista para enero, luego para el 13 de abril y, después, para el 18 de mayo.

La defensa de Zambada García argumenta que ha habido dificultades para recabar pruebas para el expediente de sentencia, especialmente por lo que considera un estado de “violencia e inestabilidad” en diversas zonas de México.

🔴La sentencia contra “El Mayo” Zambada volvió a aplazarse.



Un juez federal fijó ahora la audiencia para el próximo 20 de julio, tras una nueva solicitud de la defensa del narcotraficante mexicano.



Brian Cogan también estableció nuevas fechas para la entrega de documentos y la… pic.twitter.com/fHNCrpYVWs — Azucena Uresti (@azucenau) May 8, 2026

Según la defensa encabezada por Perez, esta situación ha impedido a su equipo llevar a cabo investigaciones de campo y entrevistas requeridas de manera segura.

Fue precisamente después de la captura de “El Mayo” Zambada, en 2024, que comenzó un periodo de inestabilidad en Sinaloa, pues dio origen al entrenamiento entre “La Chapiza” y “La Mayiza”, facciones del Cártel de Sinaloa, por buscar el control del grupo criminal.

Buscan cadena perpetua contra “El Mayo”

La Fiscalía de Estados Unidos prevé solicitar la cadena perpetua contra Zambada García, debido a la gravedad de los delitos que se le imputan y su papel como cofundador del Cártel de Sinaloa durante más de 30 años.

Lo anterior pese a que “El Mayo” buscó un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos, por el cual se declaró culpable de dos cargos mayores: narcotráfico (liderazgo de empresa criminal continua) y lavado de dinero.

Aun si se logra reducir la condena, debido a la avanzada edad de Zambada García (más de 70 años), éste pasará el resto de sus días en prisión, como lo han remarcado en diversas ocasiones autoridades estadounidenses.

Zambada permanece bajo custodia en Nueva York desde su arresto en julio de 2024, tras aterrizar en Nuevo México en un vuelo donde, según sus propias declaraciones, fue traicionado y entregado por Joaquín Guzmán López.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am