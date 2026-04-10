Posponen nuevamente audiencia de ‘El Mayo’ Zambada; será el 18 de mayo

En un boceto, Ismael Zambada y su abogado Frank Perez, en la corte de Nueva York.

La audiencia de sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada, líder narcotraficante mexicano quien enfrenta un proceso en Estados Unidos, fue pospuesta de su fecha original del 13 de abril para llevarse a cabo el 18 de mayo.

Así fue informado por varios medios este lunes, citando un oficio de la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, donde se confirma que el juez Brian Cogan, quien lleva el caso, aceptó la solicitud de la defensa de Zambada García para extender el plazo.

Aunque no se brindaron más detalles de la decisión, se espera que la extensión del plazo de la audiencia de sentencia permita a la defensa encontrar factores atenuantes para disminuir la pena que enfrentará “El Mayo”.

TE RECOMENDAMOS: Para reunión con presidentes Claudia Sheinbaum anuncia viaje a Barcelona el 18 de abril

Ismael Zambada en un sketch judicial. ı Foto: Reuters

La Fiscalía de Estados Unidos ya había descartado la pena de muerte para “El Mayo” Zambada. Lo anterior en medio de un acuerdo de culpabilidad al que se busca llegar con autoridades estadounidenses. Así, el narcotraficante daría información a este país que le permita continuar con su búsqueda de líderes criminales.

Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024, al aterrizar en un aeropuerto privado cerca de El Paso, Texas, en un viaje en donde estaba acompañado con Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

Según la versión de la defensa, “El Mayo” fue emboscado y secuestrado en una finca en Sinaloa, subido a un avión por la fuerza y entregado a las autoridades estadounidenses por el propio Guzmán López como parte de una negociación personal de este último.

Ismael El Mayo Zambada, durante una audiencia en Nueva York. Foto›Reuters

A Zambada García se le acusa de varios delitos relacionados con el narcotráfico, entre ellos empresa criminal continua, por haber liderado el Cártel de Sinaloa desde 1989 hasta 2024; conspiración para fabricar y distribuir fentanilo; lavado de dinero, uso de armas de fuego para el narcotráfico, conspiración para cometer asesinatos y secuestros, entre otros.

En agosto de 2025, “El Mayo” se declaró culpable, con lo cual se evitó que recibiera la pena de muerte, si bien aún podría recibir la cadena perpetua. Así lo expresó la entonces fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, quien expresó que Zambada García podría “morir en una prisión federal”.

La audiencia de sentencia, que fue aplazada para el 18 de mayo, permitirá conocer por cuántos años y en dónde pasará su condena el exlíder criminal del Cártel de Sinaloa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am