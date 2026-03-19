Autoridades retienen a hija de ‘El Mayo’; es liberada por no tener relación con actividades delictivas

El operativo federal en el poblado El Álamo, en la sindicatura de El Salado, en Culiacán, dejó un hombre detenido y una mujer que fue dejada en libertad tras ser retenida, ésta identificada como Mónica Zambada, hija de Ismael “El Mayo” Zambada.

“En una acción vinculada a este despliegue operativo, se ejecutó una intervención en un domicilio relacionado con una célula delictiva de la facción ‘Los Mayos’ del Cártel de Sinaloa, donde fue detenido un integrante de esta organización criminal”, informó la Secretaría de Marina.

“Durante esta intervención, también se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley”.

De acuerdo con reportes periodísticos, al hombre arrestado lo subieron a una patrulla de la Marina y, posteriormente, a uno de los tres helicópteros que participaron en el operativo.

La mujer, señaló, fue llevada a un predio cercano a la vivienda donde se encontraba y posteriormente la subieron a un helicóptero; sin embargo, fue liberada.

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FGR