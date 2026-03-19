Reportan detención de Mónica Zambada, hija de ‘El Mayo’, tras fuerte operativo federal en El Álamo, Culiacán

Un amplio operativo federal en El Álamo, Culiacán, fue reportado durante este jueves 19 de marzo, generando movilización de fuerzas de seguridad por aire y tierra en la zona sur del municipio sinaloense.

De acuerdo con los primeros reportes, la acción se desarrolló en la comunidad de El Álamo, perteneciente a la sindicatura de El Salado, donde presuntamente elementos de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegaron un dispositivo de gran escala.

En el lugar se observó la participación de al menos dos helicópteros, así como un convoy de unidades oficiales que resguardaban el área.

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🚨Se reporta un fuerte operativo en la comunidad de El Álamo, en la sindicatura de El Salado, #Sinaloa.



Hasta el momento no hay confirmación de detenciones.



📹@noticieristas pic.twitter.com/K8lUCNqcUU — Azucena Uresti (@azucenau) March 19, 2026

De manera preliminar, también se reporta la posible detención de dos personas, un hombre y una mujer, sin que hasta el momento exista confirmación oficial por parte de autoridades federales.

Versiones extraoficiales señalan que una de las personas detenidas podría ser Mónica Zambada, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, sin embargo, estos datos permanecen sin verificar.

Asimismo, trascendió que un individuo habría sido trasladado en una aeronave federal hacia la capital sinaloense bajo un fuerte dispositivo de seguridad, aunque tampoco se ha emitido información oficial al respecto.

Hasta el momento, las autoridades federales no han detallado el objetivo del operativo ni el saldo definitivo de la intervención, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre este despliegue en Culiacán.

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LMCT