FGR obtiene extinción de dominio de residencia ligada a Emilio Lozoya

La Fiscalía General de la República (FGR) ganó en tribunales la extinción de dominio de una residencia vinculada a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, ubicada en Lomas de Bezares, una de las zonas residenciales de mayor valor en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El inmueble, valuado en 51 millones 701 mil 973 pesos, pasará al patrimonio del Estado luego de que el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito confirmó la procedencia de la acción impulsada por la Fiscalía.

El fallo confirmó que el inmueble puede incorporarse al patrimonio del Estado, luego de que la FGR acreditó que la propiedad se adquirió con recursos de procedencia ilícita relacionados con la gestión de Lozoya al frente de Pemex.

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La #FGR a través de #FECOR, obtuvo una resolución favorable que confirmó como procedente la acción de extinción de dominio sobre una residencia, que era propiedad de Emilio “N”, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la #CDMX, valuada en más de 51 millones de pesos. Se… pic.twitter.com/X6cMJ8Dtym — FGR México (@FGRMexico) May 9, 2026

De acuerdo con la FGR, las pruebas recabadas por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) acreditaron que la compra de la propiedad utilizó dinero vinculado con la venta a sobrecosto de la planta “Agronitrogenados”, de Altos Hornos de México.

La residencia quedó bajo control de las autoridades desde 2020, año en que la FGR aseguró el inmueble como parte de las investigaciones contra Lozoya Austin por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde entonces, la propiedad quedó sujeta a una disputa legal que avanzó hasta la extinción de dominio.

El caso tuvo un primer revés para la Fiscalía, ya que la Juez Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio declaró improcedente la acción y negó que la propiedad del inmueble fuera trasladada al Estado en esa etapa del proceso.

Tras esa decisión, el Ministerio Público Federal impugnó el fallo mediante un recurso de apelación. El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Civil revocó la sentencia inicial y dio la razón a la FGR, al declarar procedente la extinción de dominio sobre la propiedad ubicada en Lomas de Bezares.

Con la confirmación del tribunal federal, la FGR cerró una etapa clave del litigio. La propiedad quedó en condiciones de pasar al patrimonio del Estado, como parte del procedimiento promovido por la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio.

La FGR sostuvo que la extinción de dominio forma parte de una estrategia para afectar las redes económicas que sostienen actividades ilícitas. Bajo ese mecanismo, la Fiscalía busca recuperar propiedades, cuentas y otros bienes cuyo origen no pueda acreditarse como legal, con el objetivo de que pasen al patrimonio público.

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MSL