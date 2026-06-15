Vinculan a proceso a Víctor ‘N’, maestro de Ecatepec acusado de abuso sexual

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que un juez vinculó a proceso a Víctor Iván “N”, profesor de secundaria en Ecatepec, por su presunta participación en el delito de abuso sexual en agravio de una estudiante menor de edad.

La resolución judicial también estableció la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El caso generó amplia atención pública luego de que se difundiera un audio en el que presuntamente el docente reconocía mantener una relación sentimental con una alumna adolescente.

La #FiscalíaEdoméx detuvo y cumplimentó orden de aprehensión en contra de Víctor Iván "N", maestro de una escuela secundaria ubicada en #Ecatepec y quien es investigado por su probable participación en el delito de abuso sexual en contra de una menor de edad.



Tras su captura,… pic.twitter.com/kw4L4jUtJe — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 10, 2026

De acuerdo con información de la FGJEM, los hechos que motivaron esta nueva vinculación a proceso habrían ocurrido el 20 de noviembre de 2025 y en al menos dos ocasiones adicionales durante diciembre del mismo año, cuando el acusado se desempeñaba como maestro en una escuela secundaria ubicada en la colonia Santa Clara, en Ecatepec.

Las investigaciones señalan que la víctima tenía entonces 13 años de edad. Tras recibir la denuncia y recabar diversos datos de prueba, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra Víctor Iván “N”, la cual fue cumplimentada por agentes de la fiscalía estatal.

La Fiscalía mexiquense destacó que el imputado enfrenta dos procesos relacionados con presuntos actos de abuso sexual contra la misma víctima. Según el comunicado oficial, previamente había sido detenido por hechos ocurridos los días 3 y 22 de octubre de 2025, expediente por el cual ya se encontraba vinculado a proceso.

La madre de la menor declaró recientemente que su hija ha enfrentado episodios de ansiedad, temor y estrés derivados del caso. Asimismo, la adolescente aseguró haber recibido amenazas y presuntas presiones para aceptar una relación sentimental con el docente.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades estatales reiteraron que el proceso judicial seguirá su curso con el objetivo de determinar las responsabilidades correspondientes en este caso que ha generado preocupación entre la comunidad educativa de Ecatepec.

#AProceso



Víctor Iván “N”, quien es investigado por su posible participación en el delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad, quien era su alumna en una escuela secundaria ubicada en el municipio de #Ecatepec, fue vinculado a proceso luego de que la #FiscalíaEdoméx… pic.twitter.com/Hmv7v7OP1K — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 16, 2026

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