Impugnarán caso del maestro de Ecatepec señalado por ‘noviazgo’ con una estudiante

Una madre de familia reportó por medio de redes sociales que uno de los profesores de su hija; de 14 años de edad, mantenía una relación “de noviazgo” con ella, por lo que esta decidió confrontarlo para que le explicara lo ocurrido.
Por medio de una llamada realizada a Victor “N”, la madre aseguró que la menor de edad apenas había cumplido 14 años, mientras que el profesor es un hombre de 50 años de edad.
En la llamada la mujer le dice al profesor que quiere darle “la oportudidad” de que le comente cómo es que él y su alumna llegaron a entablar una relación sentimental, a lo que el profesor asegura que “simple y sencillamente pasó.”
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Asimismo, señala que ambos decidieron “ser novios”, y que incluso tenía la idea de hablar con ella y el padre de la menor “para que le permitieran” mantener su relación de pareja.
En dicha llamada la madre de la menor de Ecatepec le dice al profesor que ella le otorgó la confianza porque era su profesor de coro, y porque el grupo está conformado por más niñas.
Victor “N” dice que no niega los puntos que señala la madre de la menor de 14 años, “yo le estoy diciendo las cosas que son. Lo que pasó, lo que hay y nada más”; sin embargo, este fue liberado tras pagar una fianza de 75 mil pesos.
Impugnación del caso del profesor de Ecatepec
Ante las declaraciones de la madre de familia la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) manifestó su preocupación por los hechos “vinculados con conductas presuntamente atribuibles a un docente.”
Debido a esto, iniciaron una inestigación de oficio que fue turnada a la Visitaduría de Atención y Coordinación Especializada, con la finalidad de analizar las posibles vulneraciones de derechos humanos por “atuación y omisión de las autoridades educativas.”
Aseveraron que darán seguimiento a las actuaciones que tengan las autoridades competentes, con la finalidad de que se tenga “perspectiva de género, el interés superior de la niñez y el derecho de niñas, niños y adolescentes a una protección legal.”
Por su parte, la Secretaría de las Mujeres condenó los hechos, y señaló que “las relaciones entre personas adultas y menores de edad no pueden verse bajo parámetros de igualdad o libre consentimiento propios de las relaciones entre adultos.”
Esto debido a la diferencia de edad y las condiciones de poder representan un riesgo para las niñas, niños y adolescentes, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que las decisiones judiciales garanticen el acceso a la justicia integral y a la protección de las víctimas.
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