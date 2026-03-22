Vinculan a proceso a profesor de ‘prepa’ acusado de grabar debajo de falda de alumna

Vinculan a proceso a Enrique "N", profesor acusado de grabar por debajo de la falda a una de sus alumnas.

Autoridades de la Ciudad de México obtuvieron vinculación a proceso contra Enrique “N”, profesor de la preparatoria Colegio del Valle, acusado de grabar por debajo de la falda a una de sus estudiantes durante actividades en el aula.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que, después de una audiencia inicial celebrada el viernes, se determinó la vinculación a proceso contra el docente por su probable responsabilidad en el delito contra la intimidad sexual agravado, a causa de los hechos ocurridos el miércoles 18 de marzo.

Ese día, según la denuncia presentada por las alumnas del Colegio del Valle, el docente, que daba una clase de inglés, fue captado intentando colocar una cámara por debajo de la falda de una de sus estudiantes, mientras llamó a sus alumnos a formarse frente a su escritorio para entregar actividades.

TE RECOMENDAMOS: Tiembla en CDMX Se registran tres microsismos en CDMX con epicentro en Benito Juárez e Iztapalapa

📝 Un profesor de inglés identificado como Enrique “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito contra la intimidad sexual agravado.



Los hechos ocurrieron dentro de un plantel escolar en la alcaldía Benito Juárez. Tras la denuncia de estudiantes y la… pic.twitter.com/0CUyG4W2td — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 21, 2026

Una de las compañeras de la víctima grabó la escena con su teléfono móvil y dio aviso a las autoridades escolares, las cuales, a su vez, solicitaron la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

A causa de esto, Enrique “N” fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes (FIDCANNA).

Posteriormente, se llevaron a cabo diligencias ministeriales, que incluyeron al análisis de las grabaciones aportadas por testigos, así como entrevistas, después de lo cual se acreditó la probable responsabilidad del imputado.

Así fue detenido el profesor ENRIQUE VEGA, acusado de grabar bajo las faldas de sus alumnas de prepa.



Es maestro del Colegio del Valle en la Alcaldía Benito Juárez en La CDMX.



Las alumnas lo cacharon metiendo un telefono bajo la falda de una compañera en clase.



La @SSC_CDMX… pic.twitter.com/1t1LJ8Qb5L — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) March 19, 2026

El video del intento del profesor por grabar a su estudiante sin su consentimiento fue divulgado en redes sociales. Así, la actuación del docente provocó indignación entre usuarios de medios digitales, quienes condenaron el hecho, pero también celebraron la rápida actuación de la justicia.

A propósito, el Colegio del Valle emitió un comunicado sobre estos hechos, en donde destacó que el profesor, Enrique “N”, fue “dado de baja de inmediato y puesto a disposición de las autoridades”.

Comunicado del Colegio del Valle, donde laboraba el profesor, sobre los hechos. ı Foto: FB Colegio del Valle

“El día de ayer un docente cometió actos que no solo van en contra de nuestro reglamento y código de ética, sino que incluso pueden considerarse actos delictivos, motivo por el cual, fue dado de baja de inmediato y puesto a disposición de las autoridades”, explicó el Colegio en una tarjeta informativa.

Mientras que la Fiscalía capitalina destacó que es prioridad “actuar de manera inmediata ante hechos que vulneran la dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am