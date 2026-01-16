FGJCDMX reporta caída de 12% en delitos de alto impacto y récord en órdenes de aprehensión en CDMX

Berta Alcalde Luján, titular de la FGJCDMX, durante la presentación de su primer informe anual de resultados en materia de seguridad y justicia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reportó una disminución de 12 por ciento en los delitos de alto impacto durante el último año, así como un incremento de 15 por ciento en las vinculaciones a proceso, informó su titular, Berta Alcalde Luján.

Al rendir su primer informe de actividades al frente de la fiscalía capitalina, la funcionaria destacó que se ejecutaron 6 mil 709 órdenes de aprehensión, la cifra más alta en la historia de la Ciudad de México.

La fiscal capitalina Berta Alcalde informó una reducción histórica en delitos de alto impacto en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Alcalde subrayó que, entre enero y diciembre de 2025, el promedio diario mensual de delitos de alto impacto alcanzó su nivel más bajo registrado, con una reducción del 24 por ciento.

“Esto no es producto de la inercia, sino del trabajo coordinado del gabinete de seguridad, de todos los niveles de gobierno y de una fiscalía que investiga mejor y prioriza los fenómenos que más dañan a la ciudadanía”, señaló.

Destaca aumento en efectividad judicial

La fiscal capitalina aseguró que la reducción de la incidencia delictiva se ha acompañado de un aumento en la efectividad judicial. Durante 2025 se contabilizaron 5 mil 030 vinculaciones a proceso por delitos de alto impacto, lo que representa un incremento de 15 por ciento respecto al año anterior.

Berta Alcalde Luján, titular de la FGJCDMX, durante la presentación de su primer informe anual de resultados en materia de seguridad y justicia. ı Foto: Cuartoscuro

Los avances en detenciones y judicialización fueron particularmente relevantes en algunos ilícitos:101 por ciento más en extorsión, 86 por ciento en robo a casa habitación con violencia, 43 por ciento en secuestro y 19 por ciento en homicidio doloso.

“Hay menos delitos, pero más consecuencias para quienes delinquen”, enfatizó Alcalde al detallar que el cumplimiento de órdenes de aprehensión representa un incremento de 74.9 por ciento respecto a 2019 y de 17.5 por ciento frente a 2024.

Bertha Alcalde Luján, titular de la FGJ-CDMX, y la jefa de Gobierno, Clara Brugada. ı Foto: Cuartoscuro

En materia de sentencias, la fiscal informó que más del 90 por ciento fueron condenatorias durante 2025, lo que, dijo, “coloca a la fiscalía capitalina entre las estatales con mejores resultados del país”.

Remarca avances en caso de Ximena y José y de explosión en La Concordia

Durante su mensaje, Alcalde se refirió al homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ocurrido el 20 de mayo del año pasado en avenida Tlalpan.

“Nos dolió profundamente. Vamos avanzando”, expresó la fiscal, al precisar que se han cumplimentado ocho órdenes de aprehensión por homicidio, además de detenciones previas por feminicidio, asociación delictuosa y homicidio. Aseguró que la fiscalía mantiene el compromiso de continuar la investigación sin descanso.

Lona con imágenes de José y Ximena, en el sitio donde fueron asesinados, en mayo. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, se refirió a la explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia, ocurrida en septiembre pasado en Iztapalapa, que dejó 32 personas fallecidas y casi 100 víctimas.

“Nos confrontó con la tragedia y la fragilidad de la vida”, señaló. Indicó que en este caso se lograron acuerdos reparatorios sin precedentes, permitiendo que casi la totalidad de las familias afectadas recibiera indemnización en apenas dos meses.

Mural en Iztapalapa en honor a "La Abuelita Heroína", que salvó a su nieta con su cuerpo cuando ocurrió la explosión. ı Foto: Cuartoscuro

Finalmente, en materia de extinción de dominio, la fiscal informó que se obtuvieron 41 sentencias favorables, un incremento de 71 por ciento respecto al año anterior, lo que ha permitido debilitar estructuras criminales y destinar inmuebles a causas públicas.

