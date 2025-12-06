Alcalde pide aumento para la FGJCDMX

Ante diputados la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, consideró que el siete por ciento de incremento al presupuesto de la institución para 2026 es insuficiente para las necesidades de crecimiento de sus estrategias de mejora y eficiencia en la impartición de justicia, por lo que solicitó la ampliación presupuestal.

La fiscal admitió que no se trata de sólo levantar la mano para solicitar más presupuesto y una mayor nómina, sino de ser más eficientes en el gasto y en la distribución de personal en las áreas prioritarias, pero hay compromisos asumidos y estrategias de crecimiento que lo demandan. “Para poder tener mayores resultados necesitamos cubrir áreas y estratégicas y para eso se requiere más presupuesto. Consideramos que este siete por ciento, es insuficiente, que le necesitamos apostar sobre todo a un mayor número de policías de investigación”, explicó.

Respecto al ejercicio presupuestal de 2025, desglosó el ejercicio de los ocho mil 685 millones de pesos asignados: la nómina de más de 14 mil 450 servidores públicos representa el 82 por ciento del presupuesto, mientras que los gastos ordinarios abarcan el 14 por ciento y se destinan a la operación básica, mantenimiento de inmuebles y servicios esenciales.

Para 2026, la FGJ contará con presupuesto de nueve mil 150 millones de pesos, y una vez asumidos los compromisos de gasto, les quedará un 6.6 por ciento del total presupuestal que destinarán a proyectos estratégicos, para la modernización de infraestructura tecnológica y rehabilitación de las instalaciones.