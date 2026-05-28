Congreso de CDMX aprueba ‘Ley Nicole’ que restringe cirugías estéticas en menores de edad

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la denominada “Ley Nicole”, una reforma a la Ley de Salud capitalina que prohíbe y sanciona la realización de cirugías, procedimientos médicos invasivos o tratamientos con fines exclusivamente estéticos en menores de 18 años.

El dictamen incorpora la iniciativa presentada en septiembre del año pasado por el diputado de Morena, Pedro Haces Lago, y establece nuevas causales para revocar autorizaciones sanitarias a clínicas y establecimientos que incumplan la norma.

Durante la discusión en tribuna, el legislador señaló que la reforma surgió tras la muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que falleció por complicaciones derivadas de una cirugía estética practicada en una clínica privada en Durango.

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“Este caso nos obliga a actuar, nos obliga a revisar qué está pasando con las cirugías y procedimientos estéticos en menores de edad”, expresó.

🏛️👧🏻🧒🏻💉 La #CDMX refuerza, desde el #CongresoCDMX, la protección de niñas, niños y adolescentes con restricciones a las cirugías estéticas en menores de edad. pic.twitter.com/r3qs0tJQ67 — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) May 28, 2026

¿Qué prohíbe la Ley Nicole aprobada en CDMX?

Haces Lago advirtió que adolescentes y menores crecen bajo presión de estándares de belleza irreales y señaló que, debido a que aún no concluyen su desarrollo físico, emocional y psicológico, someterlos a procedimientos estéticos innecesarios representa un riesgo grave para su salud.

“Ninguna niña, ningún niño y ningún adolescente debe poner en riesgo su vida por cumplir un estándar de belleza”, afirmó.

La reforma modifica el artículo 172 de la Ley de Salud de la Ciudad de México para facultar a la Agencia de Protección Sanitaria a sancionar a establecimientos médicos que practiquen procedimientos estéticos en menores sin una justificación médica.

“En palabras sencillas, si un establecimiento realiza un procedimiento estético en una persona menor de edad, sin una razón médica justificada, podrá perder su autorización sanitaria, eso es lo central del dictamen”, explicó el diputado.

¿Cuándo sí se permitirán cirugías en menores tras aprobación de Ley Nicole?

El legislador precisó que la iniciativa no prohíbe los procedimientos reconstructivos derivados de accidentes, enfermedades o malformaciones congénitas, siempre que exista una valoración médica multidisciplinaria orientada a proteger la salud física o mental del menor.

“No estamos hablando de prohibir la medicina. Al contrario. Estamos haciendo una diferencia muy clara: una cosa es la medicina que reconstruye, que atiende una enfermedad, que protege la salud o mejora la calidad de vida. Y otra muy distinta es realizar procedimientos exclusivamente estéticos en personas menores de edad”, sostuvo.

Finalmente Haces Lago llamó a los legisladores a traducir el interés superior de la niñez en acciones y leyes concretas para evitar que casos como el de Nicole vuelvan a repetirse.

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MSL