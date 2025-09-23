El desgarrador testimonio del padre de Paloma Nicole; así descubrió la verdadera causa de su muerte

En redes sociales se dio a conocer el caso de la muerte de una menor de edad, quien tan sólo con 14 años presuntamente se sometió a una cirugía estética y falleció días después.

Este hecho causó conmosión, duda, enojo e indignación en los usuarios de redes sociales que vieron el video de testimonio del padre, y de manera inmediata comenzaron a hacer publicaciones con el hashtag #JusticiaParaNicole, para que el caso se haga viral y no qede impune en Durango.

Con la voz entre cortada, el padre de la joven de 14 años dió su testimonio en un video, en el que relató en órden cronológico cómo sucedieron los hechos.

Comentó que hasta el momento no ha presentado una denuncia de manera oficial, pues está esperando los resultados de la necropcia de su hija.

Piden #JusticiaParaNicole en redes sociales ı Foto: Especial

¿Qué le pasó a Nicole?

El padre de Nicole denunció por medio de un video que, previo a su muerte, la menor había sido reportada por su escuela como enferma, por lo que le realizaron una prueba de Covid la cuál dio positivo.

En el video, el padre relata que la madre de la menor le había comunicado que iban a tomar un viaje a la sierra que duraría de tres a cuatro días, por lo que probablemente iban a estar incomunicados por la falta de señal.

Días después, comenta el padre, la madre de la menor le llamó el día lunes aproximadamente a las tres de la tarde para informarle que su hija estaba internada en el Hospital Santa María por un paro respiratorio provocado por Covid.

Al llegar al hospital, el padre observó que su hija estaba intubada, y que le comentaron que tuvo inflamación en la parte superior del cerebro derivado de las complicaciones por Covid.

Asimismo, el padre de la menor dijo que días después retiraron la intubación a la menor porque había presentado mejoras, pero por la noche su estado de salud volvió a empeorar.

El padre reporta que tras realizarle un electrocardiograma le diagnosticaron muerte cerebral, y al recibir la noticia él la abrazó y pudo notar que su hija portaba un corpiño quirúrjico, lo que le resultó bastante inusual.

Debido a esto, el padre comenta que acompañado de sus familares decidieron abrir el ataúd de su hija para aclarar las dudas que le había generado el corpiño quirúrgico, por lo que pudieron percatarse que la menor tenía implantes de pecho.

Tras este hecho, decide asistir a la Fiscalía para pedir que se realizara una necropcia a la menor. El padre señala como posible responsable de practicarle la cirugía a la pareja sentimental de su ex esposa.