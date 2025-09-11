Esteban Villegas se reúne con Omar García Harfuch para reforzar la seguridad en Durango

Esteban Villegas se reúne con Omar García Harfuch, con el objetivo compartido de mantener a Durango entre los primeros lugares de paz y seguridad

El gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas Villareal informó mediante redes sociales que este jueves 11 de Septiembre, sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, “con el objetivo compartido de mantener a Durango entre los primeros lugares de paz y seguridad”.

Durante el encuentro, ambos funcionarios reafirmaron su compromiso de trabajar juntos para garantizar la tranquilidad de los duranguenses.

Destacaron el acuerdo de reforzar la colaboración entre los tres órdenes de gobierno para garantizar que la entidad conserve sus bajos índices delictivos.

Por su parte, García Harfuch reconoció los esfuerzos realizados en Durango en materia de seguridad y reiteró su disposición para continuar apoyando al estado con recursos y estrategias que fortalezcan la protección de la ciudadanía.

Con la reunión de este jueves, el gobernador reafirma que su administración busca ser pionera en la implementación de la estrategia nacional y mantener los avances logrados.

“En Durango tenemos buenos resultados, pero lo importante es cómo mantenerlos. Y eso solo lo lograremos si permanecemos unidos”, reiteró.

Asimismo, Esteban Villegas destacó que la entidad registran menor incidencia delictiva a nivel nacional, “por lo que se impulsarán programas de prevención del delito”, atención a jóvenes y mayor uso de tecnología para consolidar los buenos resultados que se han obtenido.

El gobernador reafirmó su compromiso de “trabajar de la mano con la Federación” y llamó a la ciudadanía a participar activamente, “denunciando delitos y apoyando las medidas de prevención para construir entornos de paz” y seguridad para las familias de Durango.

Durango, referente nacional en seguridad

Los datos respaldan la postura del mandatario estatal. De acuerdo con cifras oficiales, México logró una reducción del 25 por ciento en homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y abril de 2025, mientras que Durango superó ese promedio con una baja del 35.5 por ciento en este delito, consolidándose como una de las entidades con mayor avance en el combate a la violencia.

La reunión los funcionarios se da en seguimiento a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde los gobernadores del país aprobaron homologar la estrategia federal en sus estados y trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento de policías estatales y municipales, la inteligencia, la investigación y la búsqueda de personas desaparecidas.

