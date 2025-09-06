Claudia Sheinbaum anuncia inversión de 700 mdp para impulsar producción ganadera en Durango

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, como parte de los esfuerzos para impulsar la producción nacional de ganado, se destinará una inversión de casi 700 millones de pesos a esta actividad en el estado de Durango.

Durante su evento de este sábado en el estado ubicado al norte del país, como parte de su gira nacional para conmemorar un año al frente de la Presidencia, Sheinbaum Pardo anunció que la decisión forma parte del impulso a la industria nacional y al mercado interno, ante los cierres de la frontera estadounidense a la importación.

En este sentido, Sheinbaum Pardo remarcó que se impulsará un plan para reforzar la producción de carne “de la mejor calidad” en el norte del país, comenzando por el estado de Durango.

“Hoy anuncio una inversión total de casi 700 millones de pesos aquí en Durango para apoyar la producción de carne de la mejor calidad. Esto implica entrega de sementales bovinos, un fondo de apoyo para Engorda, centros integrales de producción de carne de la mejor calidad para el mercado interno y para la exportación”, aseguró la presidenta.

Aseguró que, si bien se ha logrado restablecer la exportación de ganado a Estados Unidos, sigue siendo importante impulsar la producción ganadera nacional y el mercado interno para el ganado.

“Está bien que sigamos exportando ganado a EU, pero en el marco del Plan México queremos que se produzca en nuestro país lo mejor, la mejor calidad, para el mercado interno y para exportación también. Por eso tomamos la decisión de hacer un programa integral para la producción de carne primero en Durango, en Sonora y en Coahuila”, abundó la mandataria federal.

En el mismo sentido, Claudia Sheinbaum aseguró que los gobernadores de estas tres entidades se comprometieron a que los apoyos beneficiarán primero a los pequeños productores.

La presidenta remarcó que se ha logrado combatir los casos de contaminación por gusano barrenador en el ganado del norte del país, gracias al trabajo de la Secretaría de Agricultura, encabezada por Julio Berdegué.

Asimismo, remarcó que el trabajo conjunto con la secretaría homónima del Gobierno de Estados Unidos, ha permitido que se restablezcan las exportaciones.

¡Soy claudista, que no se les olvide!: Esteban Villegas a la presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida en Durango por el gobernador del estado Esteban Villegas, quien, antes de la intervención de la mandataria federal, le expresó su apoyo.

“Presidenta, bienvenida a su casa en Durango. La queremos. En Durango tiene amigos. En Durango siéntase como con su familia”, dijo Villegas Villarreal en su intervención.

En el mismo sentido, el gobernador, quien ocupa el cargo de mandatario estatal por el PRI, dijo que “a pesar de que no somos del mismo partido yo me identifico con usted y ¡soy claudista, que no se les olvide!”.

Los asistentes al evento aplaudieron al gobernador y a la presidenta. Incluso, Esteban Villegas aplaudió de pie el anuncio de la mandataria federal sobre la inversión en su estado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am