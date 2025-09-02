“Vamos bien y vamos a ir mejor”: Sheinbaum

Como un periodo arduo de trabajo con el que el país “va bien y le irá mejor”, definió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el primer tramo de su sexenio, al rendir su Primer Informe de Gobierno, en cuyo mensaje enfatizó la soberanía que mantiene el país frente al contexto internacional.

“Vamos bien y vamos a ir mejor. Repito: vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días”, exclamó desde el Patio Central de Palacio Nacional.

El Dato: La Presidenta aseguró que el país vive “un momento estelar frente a las expectativas catastróficas que habían dado a conocer organismos financieros internacionales”.

En el marco de los diferendos que ha sostenido con Estados Unidos y las intenciones que dicho país ha manifestado sobre intervenir en territorio mexicano con fines de seguridad, la mandataria recalcó que nadie influye en esta materia más que las autoridades nacionales.

“Nos reunimos todos los días a las seis de la mañana para evaluar y fortalecer la estrategia, para que no haya ninguna duda. La política de construcción de la paz se decide soberanamente en México y nadie influye en ella, sólo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados”, afirmó Sheinbaum Pardo.

En los primeros minutos de su mensaje, destacó la salida de más de 13 millones de personas de las condiciones de pobreza, lo cual atribuyó a una “hazaña” iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y con la cual se ha llegado a bajar el porcentaje de población en esta circunstancia, de 41.9 a 29.5 por ciento, consolidándose como el nivel más bajo en los últimos 40 años.

850 mmdp se han destinado a las políticas sociales

13 millones de mexicanos han salido de la pobreza

25 por ciento se han reducido los homicidos dolosos

Al destacar la aprobación de 19 reformas constitucionales y 40 a leyes secundarias, por las que agradeció al Congreso de la Unión, se detuvo para ahondar en las modificaciones a los artículos 19 y 40, con las que se rechazan las intervenciones, intromisiones y cualquier otro acto desde el extranjero “que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación”.

En este contexto, la Presidenta remarcó que el mundo entero ahora se enfrenta a “situaciones complejas frente a la nueva realidad arancelaria establecida por el gobierno de Estados Unidos”, país con el que, subrayó, se ha construido una relación de respeto mutuo.

Con relación a las aplicaciones tarifarias del gobierno de Donald Trump, destacó que México es el país con menor porcentaje de aranceles y se dijo confiada en que, en el marco del T-MEC, se alcanzarán mejores condiciones.

“México es respetado en el mundo entero. Se sabe que nuestro pueblo es noble, generoso y valiente, y que estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia. Aun en medio de circunstancias difíciles, nuestra economía muestra fortaleza”, destacó.

Recordó que en un par de días se recibirá al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para firmar un acuerdo de colaboración en materia de seguridad, sobre lo cual, subrayó, habrá de darse un entendimiento sobre confianza mutua, respeto a la soberanía y territorialidad, así como la coordinación sin subordinación.

Sobre este tema, exaltó que el homicidio doloso se ha reducido 25 por ciento durante los 11 meses que van de gobierno, particularmente en los estados de Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Baja California, Tabasco y Colima.

En esta materia, la jefa del Ejecutivo federal se dijo segura de que el nuevo Poder Judicial ayudará al proceso de garantías de cero impunidad y los avances para afianzar los derechos de los jóvenes.

Con el contexto de redadas contra la comunidad migrante, también destacó las medidas que se habilitaron para brindar asistencia a los connacionales en Estados Unidos, como el programa México te Abraza, con el que se ha atendido a más de 86 mil compatriotas, a lo que se suma la atención consular, la Línea Migrante, la contratación de abogados y la simplificación de trámites.

“Seguiremos trabajando para que nuestros hermanos migrantes se sientan protegidos y acompañados siempre por su gobierno. Saben que los consideramos héroes y heroínas de México”, dijo.

Al exponer el crecimiento del 8.5 por ciento en los ingresos, al llegar a una cifra de cinco billones 952 mil millones de pesos, la Presidenta extendió una invitación a los empresarios para que continúen invirtiendo para promover más el crecimiento del país. “Aprovecho para convocar respetuosamente a las y los empresarios de nuestro país, a sumarse con decisión al Plan México, con inversión productiva, innovadora y a que avancemos con una banca que genere mejores condiciones de crédito”, instó.

Reportó que la deuda pública se mantiene, al cierre de agosto, en 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, resaltó que los salarios de servidores públicos no tuvieron incremento alguno y el número de puestos de confianza se redujo en cinco por ciento.

En cuanto a la política social, mencionó que se han destinado 850 mil millones de pesos para 32 millones de familias a través de programas sociales. En cuanto a la política educativa, subrayó la ampliación de lugares y modificación del modelo curricular para el nivel medio superior.

Asimismo, anunció que se emprenderá una consulta nacional sobre la carrera magisterial, para acordar con todos los maestros del país la decisión que se tomará sobre si se modifica o se mantiene el modelo actual. En materia de salud, destacó que todos los centros y hospitales están por encima del 90 por ciento de abasto de medicamentos, para el primer, segundo y tercer nivel de atención por cada tipo de enfermedad.

“A pesar de todos los malos augurios, las mentiras y calumnias, trabajamos todos los días para el abasto gratuito de medicamentos. Y en todos los centros de salud y hospitales ya están por encima del 90 por ciento de abasto. Para ello, la Secretaría de Salud ha hecho un trabajo extraordinario en lo que llamamos los Protocolos Nacionales de Atención Médica, para normar los medicamentos necesarios”, dijo.

Respecto al sector energético, recordó la reciente presentación del Plan Estratégico 2025-2030 para Pemex, con el que aseguró que se garantiza su viabilidad económica, ambiental y social.

Además, destacó que se ha conseguido atender los vencimientos de deuda con proveedores y ya se tiene garantizada una inversión de 150 mil millones de pesos para este año.

En cuanto a CFE, la mandataria mencionó que se aumentó la capacidad de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional con 16 nuevos proyectos, destacando que para este año se tendrá una inversión de 90 mil millones de pesos.

Hacia el cierre del mensaje, Sheinbaum Pardo agradeció a su gabinete y a los gobernadores por el apoyo recibido; particularizó el reconocimiento a los titulares de Gobernación, Seguridad, Defensa Nacional, Marina y la Fiscalía General de la República, para llegar a los resultados obtenidos.

“Han sido 11 meses de arduo trabajo y quiero aprovechar para agradecer también a todo mi gabinete, a todo el gabinete del Gobierno de México… Tengan la certeza de que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí.

“México es un país grandioso, con un pueblo maravilloso. Y hoy, que inicia el mes de la Patria, cuando conmemoramos con orgullo nuestra independencia, decimos con fuerza y alegría: somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario. Somos grandeza cultural y somos siempre y por siempre servidores del pueblo y de la patria. ¡Que viva la grandeza de México!”, exclamó, con el puño en alto.

La arropan empresarios, gobernadores, rectores...

› Por Yulia Bonilla

Empresarios, nuevos miembros del Poder Judicial, rectores, miembros del Gabinete federal, así como gobernadores e incluso rectores universitarios, se hicieron presentes en el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El mensaje de una hora con nueve minutos fue rendido en el Patio de Honor de Palacio Nacional ante alrededor de 300 invitados, quienes aplaudieron en 38 ocasiones para reconocer las intervenciones de la mandataria federal en diversas materias, como el apoyo que espera del nuevo Poder Judicial, el abasto de medicamentos, el rescate de Pemex y CFE, entre otros proyectos.

Las primeras filas estuvieron ocupadas, al costado izquierdo de la Presidenta, por su esposo, Jesús María Tarriba; su madre, Annie Pardo, y su pareja; su hijo, Rodrigo Imaz, y su esposa, seguidos por los titulares del Gabinete de Seguridad y miembros del Gabinete federal.

38 ocasiones fue ovacionada la Presidenta con aplausos

En los primeros asientos del costado derecho, el sitio inicial lo ocupó el ministro entrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar; la nueva presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna; el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, acompañados por las gobernadoras y los gobernadores, incluidos los de oposición.

A su llegada, fueron principalmente estos quienes se detuvieron a opinar sobre los 11 meses que van del sexenio, pero sobre todo, agradecer a la mandataria por el apoyo que les ha dado en los proyectos que le plantearon, a pesar de provenir de partidos opositores.

“A pesar de lo complejo, lo ha hecho muy bien la Presidenta; los retos de Trump, de Estados Unidos, del narcotráfico; ha sido un primer año bien librado”, dijo el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, aseguró que la relación de la mandataria federal con los gobernadores de oposición ha sido “muy buena”.

“La verdad, qué mejor de lo que nosotros mismos hubiéramos pensado. Es una mujer que tiene una gran sensibilidad, pero sobre todo que trae una línea muy marcada; ya sabemos cuál es su plan, porque lo dijo desde el inicio: la parte carretera, los ferrocarriles, la industria; entonces, los gobernadores, lo único que tenemos que hacer es acomodarnos”, dijo.

Entre los lugares más visibles también se observó a las ministras afines a la 4T y que se mantendrán en el cargo tras participar en la pasada elección judicial: Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.

Hasta la cuarta fila, del costado derecho estuvieron sentados los coordinadores de Morena en el Congreso, el senador Adán Augusto López y el diputado Ricardo Monreal, mientras que el senador Gerardo Fernández Noroña, quien hasta el domingo era presidente de la mesa directiva en la Cámara alta, fue sentado hasta la sexta.

Al informe también acudieron los líderes de Morena: la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, de quien se trató su reaparición tras el escándalo por su costoso viaje a Japón.

Desde la academia destacó la presencia del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, así como la de Luis Armando Reyes Plasencia, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Cierran filas con la Presidenta góbers y legisladores

› Por Sergio Ramírez

Gobernadores, funcionarios y legisladores respaldaron los resultados presentados por la Presidenta Claudia Sheinbaum en los primeros 11 meses de Gobierno, con avances en materia de desarrollo social, seguridad y la defensa de la soberanía ante el gobierno de Estados Unidos.

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores de México (Conago), presidida por la mandataria de Baja California, Marina del Pilar Ávila, expresó su más amplio reconocimiento a Sheinbaum por el esfuerzo y compromiso demostrados durante estos primeros meses de gestión, así como su disposición al diálogo y coordinación con los estados para enfrentar los grandes desafíos.

El Dato: La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió este lunes a San Lázaro para entregar el 1.er Informe de Gobierno de la Presidenta para cumplir con la Constitución.

Subrayaron que entre los resultados alcanzados están: la implementación de nuevos programas sociales en beneficio directo de las familias; fortalecimiento de la economía y generación de confianza en el desarrollo productivo; avances en proyectos energéticos estratégicos para el país, y ejecución de obras de infraestructura de alto impacto que impulsan la conectividad y el bienestar social.

La Conago reiteró su disposición de trabajar de manera conjunta con el Gobierno de México en favor del desarrollo económico, la seguridad, la justicia social y el bienestar de todas y todos los mexicanos.

“Enhorabuena, señora Presidenta, por este primer informe de gobierno. Desde las entidades federativas refrendamos nuestro respaldo y compromiso con la transformación de México”, señaló.

13.4 millones de personas salieron de la pobreza bajo la actual administración

Consideraron los gobernadores que la unidad nacional, la cooperación institucional y el respeto al federalismo son pilares fundamentales para construir un México más justo, próspero y equitativo.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo: “Los hechos siguen demostrando que el modelo de la 4T mejora las condiciones de vida de la población”.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García dijo que “a pesar de lo complejo, lo ha hecho muy bien la Presidenta, los retos de Trump, de EU, del narcotráfico. Creo que el primer año hemos salido bien librados. Yo le deseo a la Presidenta Claudia, que es mi amiga, lo mejor, que el primer año sean las bases de los siguientes”.

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, resaltó el liderazgo y visión de Sheinbaum que impulsa con rumbo el proyecto de la que está más vivo que nunca. “Hoy vemos un país con esperanza y con proyectos que generan justicia social e igualdad. La marca de este gobierno es clara, un gobierno para el pueblo y con el pueblo”, tras señalar que nuestro país “está en buenas manos”.

La mandataria de Quintana Roo, Mara Lezama, afirmó que Sheinbaum “es una mujer que cumple sus promesas, además de que no miente, no roba y que jamás traicionará al pueblo” y agradeció el trabajo que hace por el estado.

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, refirió que ha sido un año histórico del gobierno de Sheinbaum, cuyo liderazgo “hoy se refleja en un México con más equidad, justicia social y donde quienes más lo necesitan siempre están al centro de la toma de decisiones”.

El líder de la FSTSE, Marco Antonio García, reconoció la visión transformadora de Sheinbaum en este primer año de gobierno y el compromiso con el fortalecimiento de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores del Estado: “Ha demostrado un firme respaldo a los servidores públicos, mediante políticas que promueven la justicia social, estabilidad laboral y respeto a los derechos sindicales”.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, calificó como un buen mensaje de la Presidenta Sheinbaum su informe de labores, con cifras claras y rumbo definido. “Un balance alentador que fortalece la confianza en la conducción del país”, apuntó.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, señaló, por su parte, que la mandataria “refleja el compromiso hacia un México más justo, libre e igualitario. Con esperanza y convicción es un honor acompañarla en la construcción del futuro de nuestro país”.

En contrasentido, Claudia Anaya, senadora del PRI, criticó el informe de la mandataria federal al señalar que está lleno de falsedades. “Nunca antes había escuchado tantas mentiras en un informe. Para muestra un botón: ¿90 por ciento de abasto en medicamento en todo el país?”.

El coordinador de los senadores emecistas, Clemente Castañeda, lamentó que Sheinbaum “haya decidido continuar con la tradición de su antecesor, entregar cuentas alegres y desbordadas de optimismo, sin un solo atisbo de autocrítica en su primer informe”.

Hazaña de la 4T “deja huella y es referente en el mundo”

Por Sergio Ramírez

El Gobierno de México trabaja con honestidad, da resultados y pone en el centro al pueblo, cuyos avances alcanzados se deben a un esfuerzo conjunto de la sociedad y el gobierno de la transformación, “una hazaña colectiva que está dejando huella y está siendo una referencia en el mundo”, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Destacó que el logro más importante de la 4T ha sido la hazaña colectiva de reducir la pobreza y la desigualdad, con el modelo del humanismo mexicano que permitió sacar de esta condición a 13.4 millones de personas, y 1.7 millones salieron de la pobreza extrema.

En el informe de más de mil 200 hojas que fue entregado al Congreso de la Unión, la mandataria federal aseguró que se está construyendo un Estado social, democrático, un gobierno del pueblo, con honestidad, democracia, eficiencia y una visión humanista.

“Nunca antes tantos mexicanos, en este caso 10 por ciento de la población, habían superado la condición de pobreza en tan poco tiempo. En 2018, 51.9 millones de mexicanos vivían en condiciones de pobreza, 41.9 por ciento de la población; en 2024 se registraron 38.5 millones que mantenían esa condición, 29.5 del total, menos de un tercio de los mexicanos, el nivel más bajo en la historia”, dijo.

No obstante, reconoció que 34 por ciento de la población carece de acceso a la salud, lo cual contrasta con que 68.8 millones de personas demandaron atención médica en 2024 y 68.6 por ciento sí la recibieron, 99.7 por ciento, según el Inegi.

Añadió que la desigualdad también se redujo significativamente entre 2018 y 2024. El Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, pasó de 0.426 a 0.391. “Somos el segundo país con menor desigualdad de América, después de Canadá (0.302)”, subrayó.

Destacó que, en dicho periodo, la percepción de la población aumentó 15.6 por ciento, es decir, 38 millones de familias incrementaron sus ingresos en tres mil 515 pesos para alcanzar 25 mil 955 pesos de ingreso mensual promedio en 2024, impulsado por el trabajo, pensiones, programas sociales e inversión pública.

En cuanto al bienestar social, Claudia Sheinbaum enfatizó que este año se alcanzó un presupuesto histórico de 836 millones de pesos destinado a adultos mayores, mujeres, estudiantes, jóvenes y personas con discapacidad. Aunado a ello, se suman los programas Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

Informó que los beneficios de los programas sociales llegan a 30 millones de familias mexicanas; el salario mínimo se duplicó en términos reales desde 2018 y este año alcanza los 278.80 pesos diarios, ocho mil 634 pesos mensuales. Además, en materia de empleo sumaron 23 millones 591 mil 691 trabajos formales, la cifra más alta en su historia.

Enfatizó también que la economía mexicana está fuerte y creciendo, a pesar de las alteraciones comerciales, existe confianza internacional en el país. Añadió que, con la participación del sector privado, este año hay en proceso 162 obras públicas de infraestructura en todos los estados del país.

Hizo notar que el dinero del pueblo se maneja con honestidad y transparencia, bajo el principio de la austeridad, para garantizar los apoyos a los programas sociales, cruciales para mejorar la calidad de vida de la población y reducir la pobreza.

En materia de seguridad se estableció la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, con cuatro ejes: la atención a las causas; el fortalecimiento de la Guardia Nacional; el uso de la investigación y la inteligencia; y la coordinación estatal y municipal. Lo anterior, apuntó, permitió reducir en 25.3 por ciento el promedio diario de víctimas de homicidio doloso y 20.8 por ciento los delitos de alto impacto a nivel nacional, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de julio de 2025.

Puntualizó que con mecanismos de coordinación y colaboración en tareas de inteligencia se llevaron a cabo 25 mil 329 detenciones, 13 mil armas incautadas, mil 424 kilos de fentanilo, además de 69 toneladas de metanfetaminas; cerca de 60 toneladas de cocaína y casi 60 toneladas de marihuana.

Rosa Icela entrega el 1.er informe de la Presidenta

Por Claudia Arellano

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), entregó en la Cámara de Diputados el primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; tras su visita, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se lanzó contra Morena durante la sesión del Congreso General en San Lázaro, luego de fijar la posición de su grupo parlamentario al inicio del segundo año de la LXVI Legislatura.

El Dato: La senadora Geovanna Bañuelos (PT)aseguró que la interrupción de Alito fue la voz de la desesperación, que el PRI está en extinción, y llamó bravucones a sus militantes.

Por lo anterior, el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro exigía el desafuero del dirigente nacional del PRI. Entre gritos exclamaban: “Alito, entiende, el pueblo no te quiere” y “desafuero, desafuero”, esto mientras el también senador hablaba en la tribuna.

Previo al encuentro entre el oficialismo y la oposición, la secretaria de Gobernación acudió a San Lázaro, sin fijar ningún posicionamiento, y entregó a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva, el documento con los resultados de los primeros 11 meses de la gestión de Sheinbaum Pardo.

Rosa Icela Rodríguez se abrió paso en el salón de sesiones, escoltada por una comitiva de legisladores, y entregó el documento que detalla el estado general de la administración pública del país.

341 diputados asistieron a la sesión ordinaria de ayer

Luego de entregarlo, se escucharon consignas en apoyo al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la Presidenta Claudia Sheinbaum por parte de las bancadas afines a la Cuarta Transformación; sin embargo, la estancia de la secretaria fue muy breve.

En tanto, la oposición guardó silencio sepulcral; incluso los legisladores del PRI llegaron al recinto vestidos de negro, como si asistieran a un funeral, mientras que los panistas, quienes esperan pronto tomar la mesa directiva en San Lázaro, guardaron silencio y permanecieron quietos en sus lugares.

Acto seguido, el presidente de la mesa directiva en San Lázaro, con 341 diputadas y diputados presentes, dio inicio a la sesión del Congreso General y llamó a entonar el Himno Nacional. Al abrir la ronda de posicionamientos de los distintos grupos parlamentarios, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano (MC), señaló las cifras de personas desaparecidas y asesinadas en el país.

Sin embargo, fue en el turno del senador Alejandro Moreno que los ánimos se salieron de control. El dirigente del PRI nuevamente se fue duro contra el oficialismo y aprovechó para recordar a Gerardo Fernández Noroña, con quien recientemente vivió un capítulo feroz en el Senado.

Su discurso durante la instalación del Congreso General no dejó pasar de largo al senador Noroña, de quien dijo: “¿Ustedes creen que este cínico y corrupto de Fernández Noroña como presidente del Senado se fotografíe con el narcodictador Nicolás Maduro?, presuma las fotos. ¿Qué mensaje manda?, que se fotografíe con Manuel Bartlett, imputado de haber asesinado al gente de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar”.

Lo anterior, mientras los morenistas gritaban “Alito, Moreno, te espera el desafuero” y la bancada del PRI gritaba “cállense, dejen hablar”.

Moreno cuestionó: “¿Qué le van a decir el miércoles al secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, un hombre latino como nosotros, profesional, serio y conocedor, que sabe lo que está ocurriendo en México? ¿Así se van a presentar, divididos en el país? ¿Van a apoyar al narcoterrorismo?”.

Luego de su participación en la tribuna, el senador abandonó el pleno y se dirigió a las oficinas del PRI en San Lázaro, para tan sólo unos minutos después volver con sirenas e irrumpir cuando se llevaban a cabo las intervenciones de los legisladores sobre la entrega del Informe de Gobierno.

Por más de 10 minutos sonaron sirenas provenientes de altavoces que portaban los legisladores del tricolor. Mientras el presidente de la mesa directiva en San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, llamaba a la cordura, pidiendo apagar las sirenas, lo que fue ignorado por legisladores priistas, quienes portaban carteles que decían “Morena narcogobierno”.

En tanto, la bancada oficialista gritaba enardecida “Alito, entiende, el pueblo no te quiere”; mientras, el diputado morenista Ricardo Monreal entrelazaba sus manos y luego se sobaba las sienes de manera angustiada. Aquello parecía salirse de control; algunos gritaban, otros aplaudían y otros simplemente no daban crédito a lo ocurrido.

Luego de que el reloj avanzaba y no se lograba un acuerdo, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara baja sostuvo una plática con Alejandro Moreno y Rubén Moreira, para luego solicitar la palabra e informar que los posicionamientos de las diferentes bancadas continuarían de común acuerdo, siempre y cuando se caminara en la vía del respeto y, dijo Monreal, “sin rencores”.

Tras un acuerdo de palabra entre los pares legislativos, se continuó con la sesión del Congreso, prolongándose por breve espacio. Al finalizar, y de cara a la visita de Marco Rubio, el coordinador de los diputados de Morena hizo un llamado a la conciliación política en México, pese a las diferencias que, dijo, “no es posible resolverlas en división ni en el discurso irracional”.

Casi a las ocho de la noche, Gutiérrez Luna levantó la sesión del Congreso y citó a la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados para este martes 2 de septiembre.



