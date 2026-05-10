PAN exige al Gobierno federal romper ‘pacto criminal’ ante acusaciones por crimen organizado

Jorge Romero afirmó que el caso de Rubén Rocha Moya refleja un problema estructural dentro de Morena y no un hecho aislado.

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), acusó a Morena de proteger a actores políticos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico y llamó al Gobierno federal a romper el “pacto criminal” para que se permitan todas las investigaciones pertinentes.

El dirigente panista afirmó que el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dejó de representar un expediente aislado y exhibe un problema mayor dentro del partido oficialista.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN ı Foto: Cuartoscuro

“Mientras las familias buscan a sus desaparecidos y entierran a sus muertos, Morena protege a políticos acusados de operar para el narcotráfico”, señaló.

Según Romero Herrera, las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa revelan una presunta infiltración criminal en campañas, corporaciones policiacas, fiscalías, gobiernos y estructuras políticas vinculadas con Morena.

También sostuvo que el oficialismo intenta reducir la gravedad del caso mediante discursos sobre soberanía, mientras las víctimas de violencia enfrentan abandono institucional.

Presidenta @Claudiashein, las y los mexicanos merecen una explicación clara sobre qué ocurrirá si se sigue protegiendo a los narco gobernadores. pic.twitter.com/DgJVXragrv — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 9, 2026

“Ya no estamos frente a casos aislados. Estamos frente a un patrón sistemático de infiltración criminal en gobiernos, campañas, policías, aduanas, fiscalías y estructuras de Morena”, afirmó.

El líder blanquiazul relacionó el caso Rocha Moya con otros señalamientos contra personajes y administraciones morenistas en diferentes entidades del país.

También mencionó investigaciones por huachicol fiscal, financiamiento ilegal y presuntos nexos con grupos delictivos.

Jorge Romero acusó a Morena de ser un "narcopartido". ı Foto: larazondemexico

Por ello, advirtió que México no puede poner en riesgo su relación con Estados Unidos, el futuro del T-MEC, la estabilidad económica ni su imagen internacional para proteger a actores políticos bajo acusaciones de este tipo.

“Presidenta Claudia Sheinbaum, rompa el pacto criminal que la mantiene atada a los acuerdos y vínculos construidos durante el sexenio de López Obrador con el crimen organizado”, expresó.

Romero Herrera aseguró que Acción Nacional mantendrá sus señalamientos ante cualquier intento de protección política desde el poder.

“Hay que decir las cosas por su nombre: Morena se convirtió en un narcopartido”, concluyó.

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