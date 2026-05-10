Las mujeres nunca más queremos ser menos en nuestra sociedad: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó un reconocimiento a las mujeres mexicanas y aseguró que parte de los principios de su movimiento consisten en reivindicar su rol bajo el lema de: “nunca más ser menos en nuestra sociedad”.

Durante la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar en Cajeme, Sonora, la presidenta defendió los apoyos sociales que se entregan a mujeres como un acto de reconocimiento a la labor que llevan a cabo todos los días en los hogares mexicanos.

Deseo de corazón que todas las mamás mexicanas reciban todos los días el cariño, la alegría y la dicha que merecen. Que la felicidad que ustedes han sembrado todos los días regrese multiplicada en abrazos, sonrisas y momentos hermosos junto a quienes más aman. Es tiempo de… pic.twitter.com/rvn8bOkzOs — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 10, 2026

Reiteró que uno de los pilares de su administración es la lucha contra el machismo, la discriminación y el clasismo, y que su movimiento “lucha por una sociedad igualitaria”.

“Las mujeres no queremos ser más, porque decíamos: ‘Somos iguales, pero nunca más queremos ser menos en nuestra sociedad’. Por eso decimos que en México la transformación significa abajo el racismo, abajo el clasismo, abajo la discriminación y abajo el machismo”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En este sentido, la mandataria federal aseguró que es “fundamental” que se reconozca a las mujeres del país, así como a sus derechos y libertades, especialmente después de lo que, consideró, fue una época de marcado machismo en la sociedad mexicana.

“A mí me tocó, seguramente a ustedes, que nos dijeran: ‘Calladita te ves más bonita’. Eso no. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. [...] Reconocer a las mujeres es algo fundamental para que se reconozca que las mujeres podemos ser lo que queramos ser, que no se limiten nuestros sueños”, abundó la mandataria federal.

Sheinbaum reitera felicitación por Día de las Madres

El mensaje de la presidenta ocurre el 10 de mayo, fecha en la cual en México se celebra el Día de las Madres, a propósito de lo cual Sheinbaum Pardo también dedicó un mensaje:

“Primero que nada, feliz día de las mamás a todas, a todas las mamás de Cajeme, de Sonora y de México. A las mamás mexicanas que están del otro lado de la frontera, nuestras paisanas también, un aplauso, un agradecimiento por todo lo que hacen, por sus hijas, por sus hijos”, expresó la presidenta.

Claudia Sheinbaum extendió su felicitación a sus hijos, “que son lo máximo para las mamás, siempre, siempre”.

“Cuando tomé posesión dije: ‘Gracias a las mamás que nos dieron la vida y después nos dieron todo’, porque así es, las mamás damos todo por nuestras hijas y por nuestros hijos”, concluyó Sheinbaum Pardo.

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