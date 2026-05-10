Enrique Inzunza ‘reaparece’ con foto por Día de las Madres; publica que está en Badiraguato

El senador morenista Enrique Inzunza, quien se encuentra en la lista de los funcionarios y gobernadores mexicanos señalados por Estados Unidos debido a presuntos vínculos con el narcotráfico, publicó una fotografía con motivo del 10 de mayo, después de su ausencia en el Congreso de la Unión esta semana.

Incluso, en la fotografía que compartió el senador, se lee una etiqueta de ubicación, que indica que se encuentra en Badiraguato, Sinaloa, lo cual coincide con la negativa de sus compañeros de bancada a las acusaciones de que se encuentra “desaparecido” o “escondido”.

Enrique Inzunza, senador de Morena ı Foto: Cuartoscuro

A través de su perfil de Instagram, Inzunza Cazarez publicó una fotografía con su madre, con motivo del 10 de mayo, fecha en la cual, en México, se conmemora el Día de las Madres.

En la fotografía se le mira vestido de civil, abrazando a una mujer de la tercera edad, frente a una casa, mientras se muestra la leyenda: “Aquí, donde mi Madre me trajo al mundo. Sea tuya la bienaventuranza, hoy y siempre”.

La fotografía fue compartida en las redes sociales con una etiqueta de ubicación, que indica que fue tomada en Badiraguato, Sinaloa.

🚨El senador de Morena, Enrique Inzunza, imputado por Estados Unidos de delitos relacionados con el narcotráfico, publicó en sus redes sociales una fotografía con su madre.



👉🏼Como ubicación colocó Batequitas, Badiraguato, Sinaloa.



🗞️Sara Pablo vía @Radio_Formula pic.twitter.com/9pNJUoHYsu — Azucena Uresti (@azucenau) May 10, 2026

Asimismo, la imagen fue compartida en medio de tensión política por los señalamientos que hizo Estados Unidos contra una lista de figuras públicas mexicanas por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Enrique Inzunza es uno de los más destacados de la lista, en la que también se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y el presidente municipal con licencia de Culiacán, Sinaloa, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Enrique Inzunza no está desparecido, aseguran sus compañeros de Morena

La publicación de la fotografía de Inzunza Cazarez ocurre después de que el senador se ausentara en el Congreso de la Unión esta semana, tanto en una sesión de la Comisión Permanente como a una reunión que diputados y senadores sostuvieron con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al respecto, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, negó que Enrique Inzunza esté “desaparecido” e, incluso, aseguró que su compañero de bancada ha sido víctima de un “linchamiento político” sin fundamentos.

“No, no, no [está escondido]. Puedo decir desde la posición de coordinador que no es así, con toda franqueza. Estamos en medio de una embestida y ésa es la realidad política. No nos asusta tampoco ni debe de sorprendernos, hay un linchamiento mediático cuando hay un señalamiento sin que exista una prueba plena, ni siquiera una medianamente prueba”, expresó en entrevista radiofónica.

Con información de Claudia Arellano, de La Razón de México.

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