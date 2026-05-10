Cebaderos y Cuauhtémoc Ochoa logran acuerdo con Grupo Modelo

El senador Cuauhtémoc Ochoa encabezó el diálogo entre cebaderos y la industria cervecera.

Gracias al acompañamiento del senador de Morena, Cuauhtémoc Ochoa, los productores del altiplano hidalguense lograron fijar el precio de la cebada a 7 mil pesos por tonelada, así como mantener el volumen de compra en comparación de años anteriores, acuerdo que beneficiará a más de 40 mil productores de los estados de San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.

Al respecto, el senador Cuauhtémoc Ochoa aseguró que este acuerdo se logró gracias al trabajo coordinado entre productores, el gobierno federal y Grupo Modelo; dicho convenio se prevé sea firmado este lunes por la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez.

Negociaciones con Grupo Modelo garantizan la compra de excedentes y apoyo a jóvenes agricultores. ı Foto: Cuauhtémoc Ochoa

Detalló que al inicio de las negociaciones Grupo Modelo ofertaba un precio de 5 mil 500 pesos por tonelada de cebada; sin embargo, gracias al cabildeo que realizó el gobierno federal se logró fijar en 7 mil pesos, posicionando al grano del altiplano como el mejor pagado en el país.

Entre los beneficios destaca la disminución en el precio de la semilla a 14 mil 300 pesos, la posibilidad de adquirir 15 mil toneladas extras dependiendo del ciclo del cultivo y la consolidación de un proyecto para nuevos proveedores jóvenes a fin de garantizar el relevo generacional en el campo.

Productores de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala aseguran precio competitivo para la cosecha de cebada. ı Foto: Cuauhtémoc Ochoa

Es importante mencionar que más de 100 mil familias resultarán beneficiadas con la siembra de más de 300 mil hectáreas en la región central del país.

Referente a las negociaciones con la empresa cervecera Heineken, el presidente nacional del Sistema Producto Cebada en México, Ricardo Canales, informó que la empresa ofrece un precio de 7 mil 200 por tonelada pero con condicionantes muy severas, por lo que continúan en las mesas de negociación para que mejoren sus condiciones.

Además, recordó que el año pasado rescindieron contratos que perjudicaron más de 9 mil hectáreas, ya que no sembraron, por lo que están luchando para que se firme un nuevo convenio con la inclusión de las personas que perdieron su contrato.

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