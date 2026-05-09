Detienen a hombre armado tras irrumpir en Instituto Cultural Mexicano en Washington DC

Fue detenido un hombre presuntamente armado tras irrumpir en el Instituto Cultural Mexicano en Washington D. C., informó el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

A través de la red social X, el diplomático detalló que el ciudadano estadounidense intentaba escapar de la policía cuando ingresó al recinto.

El hombre fue detenido y ninguna persona resultó herida, informó Moctezuma Barragán, quien reconoció la actuación del personal del Instituto Cultural Mexicano y de las autoridades locales por su “serenidad y la eficacia” durante el incidente.

Aviso a las familias de nuestro equipo del @MexCultureDC:



Hoy, un presunto delincuente armado, de nacionalidad estadounidense, que huía de la policía, ingresó al Instituto, al ser un espacio siempre abierto al público.



Lo principal, es que nadie resultó herido.



Nuestro… pic.twitter.com/nOvDbQRLfU — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) May 9, 2026

El Instituto Cultural Mexicano está ubicado entre las calles 15 y 16 noroeste, a unos tres kilómetros de distancia de la Casa Blanca.

Desde 1921, el recinto fue la embajada de México en Estados Unidos, hasta que la sede se trasladó al centro de Washington D. C. y en 1990 se fundó el recinto cultural.

La misión del Instituto Cultural Mexicano ha sido “enriquecer” la relación con Estados Unidos al compartir la cultura de México, de acuerdo con su página web.

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cehr