Sheinbaum firma decreto para restituir 239 hectáreas al Pueblo Yaqui; suman 45 mil 794 entregadas

Como parte del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto para la restitución de 239 hectáreas de tierras con lo que suman 45 mil 794 hectáreas entregadas en siete años de la Cuarta Transformación, inauguró el Comedor Escolar de la Niñez y anunció la creación de un plan de producción agrícola.

“Hoy vinimos hasta aquí para tres acciones particulares del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui: Uno. Entregar una parte de la obra o prácticamente toda la obra del acueducto, del ducto de conducción de agua potable. Falta todavía algunas conexiones a las viviendas. Y están de responsables, como ustedes saben, Aarón Mastache y Efraín Morales, que es el director de la Comisión Nacional del Agua; que hasta que no se abra la llave del agua en la última casa, los van a tener aquí con ustedes, a todo el equipo de la Conagua”, aseguró.

“Dos. A una nueva entrega o recuperación de tierras del Pueblo Yaqui que les fue arrebatada hace cientos de años. (…) Y la otra. Es la entrega de este comedor para niñas y niños que van a la escuela”, informó.

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Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Cortesía

Para ampliar los alcances del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, la mandataria anunció la creación de un plan agrícola para fortalecer la producción de trigo y otros productos, así como de la pesca, por lo que instruyó el acompañamiento de la nueva secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, y del Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez.

Recordó que su administración reconoce que la grandeza de México viene de los pueblos originarios, por ello, estableció en la Constitución que los pueblos indígenas y afromexicanos son sujetos de derecho y se les otorgan recursos de manera directa a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), en contraste con quienes reivindican a figuras como Hernán Cortés.

“Imagínense ustedes que hay mexicanas y mexicanos que traen a una española recientemente, presidenta de la Comunidad de Madrid, y reconocen a Hernán Cortés, el conquistador, que si algo tuvo fue: primero, que llegó a invadir los territorios que había en esta tierra; y segundo, una terrible discriminación, violencia, esclavismo, exterminio” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



Presidenta Claudia Sheinbaum firma decreto para restituir hectáreas al Puelo Yaqui. ı Foto: Cortesía

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, explicó que, del 2019 al 2026, se han restituido 45 mil 794 hectáreas de tierras al pueblo Yaqui a través de cinco decretos firmados durante la administración pasada y por la Presidenta Claudia Sheinbaum, superando las 20 mil hectáreas que se habían planteado en un inicio.

Asimismo, anunció que están en proceso de sumarse otras 7 mil 890 hectáreas más de los terrenos “Las Palomas”, “El Tigre” y de una reversión de expropiación para alcanzar un total de 53 mil 444 hectáreas devueltas al pueblo Yaqui .

El director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, detalló que la inversión total para el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui asciende a 18 mil 356 millones de pesos, y destacó obras como el comedor escolar de Bahía de Lobos por 24 millones de pesos para beneficio de 112 niñas y niños; la construcción del Acueducto Yaqui y el Distrito de Riego con una inversión de 300 millones de pesos este año; la construcción de cuatro casas y seis comedores escolares, más un comedor universitario indígena con una inversión acumulada de 114 millones de pesos; la conclusión de un camino artesanal de 18 kilómetros que tuvo una inversión de 125 millones de pesos para conectar a las comunidades de Pótam, Ráhum y Huírivis; el otorgamiento de 106 millones de pesos para apoyar a pescadores con 303 embarcaciones, tres unidades móviles de refrigeración, 20 contenedores isotérmicos y toda la infraestructura de desembarque.

Presidenta inaugura comedor escolar de Bahía de Lobos. ı Foto: Cortesía

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, agradeció a la mandataria por dar continuidad al primer Plan de Justicia que inició con el pueblo Yaqui en 2021 y afirmó que se trata de un acto de justicia; mientras que el gobernador tradicional de Pótam, Juan Saviva Amarillas, agradeció la visita de la Jefa del Poder Ejecutivo Federal y su Gabinete al campo pesquero de las comunidades Yaqui.

cehr