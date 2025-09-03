No vamos a permitir que nos pongan a pelear por intereses ajenos: Esteban Villegas

El gobernador de Durango Esteban Villegas Villareal aseguró que México vive momentos “históricos” y retos “externos” que ponen a prueba la estabilidad y paz, por lo que aseguró “no vamos a permitir que nos pongan a pelear por intereses ajenos”.

Durante un mensaje por su Tercer Informe de actividades Esteban Villegas Villareal aseguró que la unidad y el amor por México deben prevalecer “antes que destruirnos entre nosotros”.

“El México de hoy no puede aceptar más conflictos internos, polarizaciones dejemos de pelear entre nosotros necesitamos dialogar y priorizar nuestras coincidencias y construir a partir de la necesidad de nuestra gente”, dijo Esteban Villegas Villareal .

Ejemplo de la unidad y cooperación, Esteban Villegas Villareal destacó la colaboración con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum a quien calificó como “una aliada de todo el pueblo duranguense”.

“Junto con ella hemos podido realizar todo esto y estoy convencido que en próximos días con un proyecto que tenemos vamos a hacer que nazca un gigante en el tema de ganadería, no me queda ninguna cuenta que cobrar”, dijo Esteban Villegas Villareal .

En el evento estuvieron presentes el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, el General del Ejército, Salvador Alvarado Martínez, los exgobernadores de Durango Jorge Herrera Caldera e Ismael Hernández Deras, así como diputados locales, federales y senadores, representantes del Poder Judicial Local y los presidentes municipales de Durango y Gómez palacio.

