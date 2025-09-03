Esteban Villegas: Vienen los 3 mejores años para Durango

El Gobernador constitucional de Durango, Esteban Villegas, afirmó este miércoles, al rendir un mensaje por su Tercer Informe de Gobierno, que para la entidad vienen los tres mejores años.

Esteban Villegas rindió su mensaje por su Tercer Informe de Gobierno en Tres Molinos, sede representativa por la construcción de la Presa El Tunal II.

En un formato distinto, cada secretario de gabinete presentó los principales logros de su área durante el tercer año de Gobierno de Esteban Villegas.

En el mensaje por el Tercer Informe de Gobierno de Esteban Villegas se enfocó en los avances alcanzados en materia de infraestructura, desarrollo social, seguridad y finanzas públicas, además de detallar los retos que aún enfrenta la administración estatal.

