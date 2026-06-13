Detienen a presunto agresor del alcalde de Miahuatlán, Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó la detención de una persona señalada como probable autor material del ataque armado perpetrado contra el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, ocurrido el pasado 11 de junio.

De acuerdo con la dependencia, la captura se realizó en menos de 24 horas después de los hechos, como parte de un operativo coordinado con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad. Además, fue asegurada una motocicleta que, según las primeras investigaciones, habría sido utilizada para cometer la agresión y facilitar la huida de los responsables.

La Fiscalía precisó que la detención fue posible gracias a diversos actos de investigación y al señalamiento de testigos presenciales. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

Detiene Fiscalía de Oaxaca a probable autor material y asegura vehículo utilizado en agresión contra presidente municipal



Oaxaca de Juárez, Oax., a 13 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informa que, en una respuesta operativa ejecutada en menos de… pic.twitter.com/eTI7w38iJD — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) June 13, 2026

¿Cómo ocurrió el ataque contra el alcalde de Miahuatlán?

La tarde del jueves 11 de junio, hombres armados atacaron a balazos al alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, cuando se encontraba en calles de la cabecera municipal.

En la agresión también resultó lesionado un trabajador del Ayuntamiento. De acuerdo con los primeros reportes, ambos fueron trasladados para recibir atención médica y las heridas sufridas no pusieron en riesgo sus vidas.

Tras los hechos, autoridades estatales desplegaron un operativo para localizar a los responsables, mientras peritos y agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes.

EL MUNÍCIPE salvó la vida; tras los disparos, sólo tiene heridas en un brazo. ı Foto: Especial

Por su parte, la FGEO señaló que las indagatorias continúan para localizar y detener a un segundo participante en el atentado.

Asimismo, la institución aseguró que trabaja para rastrear e identificar a quienes pudieran estar detrás del ataque como posibles autores intelectuales, con el objetivo de evitar que el caso quede impune.

“La Institución de procuración de justicia mantiene bajo resguardo el vehículo asegurado y al detenido a disposición del Ministerio Público”, indicó la Fiscalía.

La dependencia estatal subrayó que continuará con las investigaciones ministeriales para esclarecer completamente la agresión contra el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz y llevar ante la justicia a todos los involucrados.

También te pueden interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL