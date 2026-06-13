Reportan asesinato de Isela Lizbeth González López, asambleísta estatal del PRD en Oaxaca

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Oaxaca reportó el asesinato de su asambleísta estatal, la contadora Isela Lizbeth González López, ocurrido en Santiago Pinotepa Nacional, en la región Costa del estado.

A través de un posicionamiento difundido este 13 de junio, la dirigencia estatal del partido condenó el crimen y señaló que la militante fue atacada a balazos el pasado 12 de junio en calles céntricas del municipio, donde perdió la vida.

En el comunicado, el PRD calificó los hechos como un acto de violencia extrema contra las mujeres y pidió que el caso sea investigado bajo el Protocolo de Feminicidio, con perspectiva de género.

Lo importante es que gano México: @Claudiashein



Dos asesinatos en un día en Oaxaca del morenista @salomonj



La ex asambleísta estatal del PRD en Oaxaca, Isela Lizbeth González López, fue asesinada a balazos en Santiago Pinotepa Nacional. Llegó al lugar la Policía Municipal, la… pic.twitter.com/5dN4j0ZfSw — José Díaz (@JJDiazMachuca) June 13, 2026

PRD Oaxaca pide investigación exhaustiva

La dirigencia estatal perredista exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca llevar a cabo una investigación inmediata, diligente y exhaustiva, que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y evitar que el crimen quede impune.

Asimismo, sostuvo que la violencia feminicida continúa siendo un problema persistente en diversas regiones de Oaxaca, particularmente en la Costa, por lo que llamó a las autoridades estatales y federales a reforzar las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia.

“La vida de las mujeres es inviolable y debe ser protegida por encima de cualquier interés”, expresó el partido en su pronunciamiento.

📢POSICIONAMIENTO || Condenamos enérgicamente el asesinato de la Contadora y Asambleísta Estatal de este Instituto Político, ISELA LIZBETH GONZÁLEZ LÓPEZ ocurrido ayer, 12 de junio de 2026, en céntricas calles de Santiago Pinotepa Nacional.#PRDOaxaca ☀️ #JusticiaParaIsela pic.twitter.com/fVQR06ISK6 — PRD Oaxaca (@PRDOaxacaA) June 13, 2026

Exigen justicia para Isela Lizbeth González López

Además de condenar el asesinato, el PRD Oaxaca manifestó sus condolencias a familiares y seres queridos de Isela Lizbeth González López y reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

La organización política hizo un llamado a la sociedad oaxaqueña a sumar esfuerzos para combatir la violencia feminicida y cerró su posicionamiento con la exigencia de justicia para su compañera.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer avances oficiales sobre las investigaciones del caso.

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MSL