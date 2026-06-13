Matan a Joel Ángel Bravo, alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca; FGE abre investigación

Joel Ángel Bravo, presidente municipal de San Miguel Amatiltán, Oaxaca, fue asesinado mediante un ataque directo con arma de fuego, hechos por los que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación.

A través de un comunicado, la FGE informó que tomó conocimiento de la “agresión con disparos de arma de fuego cometida en contra del presidente municipal de San Miguel Amatitlán”, quien, detalló la dependencia, “perdió la vida a consecuencia de estos hechos”.

🚨Asesinan a Joel Ángel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca



Un grupo de hombres armados le disparó en su domicilio.



La Fiscalía del estado informó que ya iniciaron los trabajos de investigación.



Se convirtió en edil por la coalición PAN-PRI-PRD. pic.twitter.com/zGbVZeFgXV — Azucena Uresti (@azucenau) June 13, 2026

La Fiscalía informó que, a causa de este ataque, inició las investigaciones pertinentes y desplegó un operativo de seguridad en conjunto con el Gabinete federal, en la región Mixteca, donde se encuentra el municipio.

“Ante la gravedad del hecho, se articuló una respuesta conjunta e inmediata con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad estatal y federal”, se lee en el comunicado de la FGE.

“Como resultado de esta coordinación operativa, se endureció la presencia policial y se desplegó un operativo táctico ininterrumpido en la zona, con el objetivo de cercar rutas de escape y dar con el paradero de los responsables”, abunda.

=FISCALÍA INFORMA=



Investiga FGEO homicidio de presidente municipal de San Miguel Amatitlán; junto a Gabinete de Seguridad despliegan operativo interinstitucional en la Mixteca



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informa que, junto al Gabinete de Seguridad, inició… pic.twitter.com/BdAD2sarRG — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) June 13, 2026

Mientras que, al lugar de los hechos, acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Servicios Periciales, para realizar el levantamiento del cuerpo.

Finalmente, la FGE destacó que “asume con rigor técnico y científico el desarrollo de las indagatorias”, cuyo objetivo, destacó, es identificar a los autores materiales e intelectuales y “garantizar la estricta aplicación de la ley para evitar la impunidad en este homicidio”.

PAN denuncia “cobarde asesinato” de edil: “estrategia de ‘abrazos no balazos’ fracasó”

En tanto, el Partido Acción Nacional (PAN), por el cual Bravo Martínez llegó a la presidencia municipal de San Miguel Amatiltán, Oaxaca, lamentó el “cobarde asesinato” del funcionario y aseguró que, con éste, se demuestra la ineficacia de la estrategia de “abrazos no balazos”, impulsada por el Gobierno federal.

A través de un comunicado, Acción Nacional expresó sus condolencias a la familia de Joel Ángel Bravo: “Nos solidarizamos con su dolor y reiteramos nuestro acompañamiento en estos momentos difíciles”, se lee en el comunicado.

Nuestra denuncia por el cobarde asesinato de Joel Bravo Martínez, edil panista de San Miguel Amatitlán. pic.twitter.com/6wF8Bj8zZC — Acción Nacional (@AccionNacional) June 13, 2026

En el mismo documento, el PAN pide no ver este “cobarde asesinato” como un “hecho aislado”, pues, acusó, “se suma a una larga lista de homicidios, ataques y actos de violencia que han alcanzado a autoridades, candidatos, dirigentes políticos y ciudadanos en todo el territorio nacional”.

“México enfrenta la etapa más violenta en su historia reciente. Nunca antes se habían acumulado tantos homicidios, desapariciones y regiones enteras sometidas por el crimen organizado. [...] La estrategia de ‘abrazos, no balazos’ fracasó”, concluyó Acción Nacional.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am