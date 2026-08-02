Marina de Pilar invita a visitar Baja California y descubrir gastronomía reconocida en Guía Michelin

Gobernadora Marina del Pilar invita a conocer destinos, gastronomía y oferta de Baja California.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda invitó visitar Baja California y descubrir experiencias para todos los gustos, desde su gastronomía reconocida por la Guía Michelin hasta viñedos, playas, desiertos, paisajes naturales, su oferta cultural.

Además de consumir productos locales, recomendó aprovechar el programa “Sé Turista en tu Baja California”, que ofrece promociones para disfrutar de los distintos destinos del estado.

Entre destinos de Baja California, invitan a conocer playas. ı Foto: Cortesía

Cada recorrido permite redescubrir la identidad de sus destinos y admirar escenarios que se extienden del océano Pacífico al Golfo de California.

En esta temporada vacacional, el estado se posiciona como una opción para descubrir nuevos destinos, vivir experiencias únicas y, al mismo tiempo, fortalecer la economía local mediante el turismo.

Gobernadora Marina del Pilar invita a conocer destinos, gastronomía y oferta de Baja California. ı Foto: Cortesía

cehr