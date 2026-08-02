Marina de Pilar invita a visitar Baja California y descubrir gastronomía reconocida en Guía Michelin

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda invitó visitar Baja California y descubrir experiencias para todos los gustos, desde su gastronomía reconocida por la Guía Michelin hasta viñedos, playas, desiertos, paisajes naturales, su oferta cultural.
Además de consumir productos locales, recomendó aprovechar el programa “Sé Turista en tu Baja California”, que ofrece promociones para disfrutar de los distintos destinos del estado.
Cada recorrido permite redescubrir la identidad de sus destinos y admirar escenarios que se extienden del océano Pacífico al Golfo de California.
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En esta temporada vacacional, el estado se posiciona como una opción para descubrir nuevos destinos, vivir experiencias únicas y, al mismo tiempo, fortalecer la economía local mediante el turismo.
cehr